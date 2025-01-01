Arts
Новости
Paradise Lost

26 сен 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST о самой сложной части нового альбома

19 сен 2025 : 		 Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания

15 авг 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

11 июл 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

26 июн 2025 : 		 Видео с выступления PARADISE LOST

23 июн 2025 : 		 Переиздание дебютного альбома PARADISE LOST выйдет летом

22 июн 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Нам очень-очень повезло»

6 июн 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

1 июн 2025 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

30 май 2025 : 		 PARADISE LOST расстались с ударником

13 май 2025 : 		 PARADISE LOST планируют сингл уже в мае

30 апр 2025 : 		 PARADISE LOST записались, но не свелись

6 мар 2025 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью

1 июн 2024 : 		 Винил от PARADISE LOST

3 мар 2024 : 		 Видео полного выступления PARADISE LOST 1995 года

17 ноя 2023 : 		 Вокалист PARADISE LOST надеется, что альбом будет готов в 2024 году

3 ноя 2023 : 		 "Новый" трек PARADISE LOST

6 окт 2023 : 		 Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой

29 авг 2023 : 		 Гитарист PARADISE LOST о новом материале: «Всё ещё на самом раннем этапе»

21 авг 2023 : 		 PARADISE LOST завершили перезапись Icon

8 авг 2023 : 		 PARADISE LOST медленно работают над новым альбомом

23 май 2023 : 		 PARADISE LOST перезапишут "Icon"

24 мар 2023 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

8 сен 2022 : 		 PARADISE LOST поменяли барабанщика

19 июл 2022 : 		 Концертный релиз PARADISE LOST выйдет осенью

19 апр 2022 : 		 ЕР PARADISE LOST выйдет на виниле
Вокалист PARADISE LOST о самой сложной части нового альбома



NICK HOLMES в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какую цель они преследовали при создании альбома:

«Когда мы пишем песни, это просто то, что нравится нам, фанатам музыки. Это прежде всего то, что мы задаем очень высокую планку. Мы сами себе являемся главными критиками на всех уровнях. Так что, когда я пишу тексты, мне нравится писать тексты, которые мне нравится читать, и я часто их меняю — я постоянно их меняю, по сути, по мере того, как я их пишу, и я возвращаюсь к ним снова и снова… Ничего не делается случайно. Мы тратим много времени на аранжировку песен и возвращаемся к ним снова.

У нас было довольно много времени на работу над этим альбомом, время поразмыслить. И многие песни были написаны с большими перерывами между ними. Да, была пандемия в течение двух лет, но мы начали писать, по-моему, до ее начала, а потом снова взялись за дело. В итоге мы поняли, что нам не нравится то, что мы написали, поэтому мы снова изменили текст и начали сначала. Но после стольких лет всегда трудно добиться успеха. И мы никогда по-настоящему не оглядываемся на то, что делали в прошлом… Всегда трудно взяться за дело, но как только все стартует, то в конце концов ты добиваешься своего, что, я думаю, нам удалось».

Объясняя причины долгого перерыва между "Obsidian" и "Ascension", Nick сказал:

«Прошло около пяти лет [между двумя альбомами]. Обычно между выпусками каждого альбома проходит около трех лет, потому что ты пишешь и записываешься, а затем гастролируешь в течение 18 месяцев или, возможно, дольше, в зависимости от того, едешь ли ты в Америку и проводишь ли там больше времени, чего мы давно не делали. В течение двух лет [во время пандемии] мы, Greg и я, занимались своего рода сайд-проектом совместно с HOST. А затем мы также перезаписали альбом [PARADISE LOST] "Icon" [к его 30-летию]».

На просьбу назвать самую "сложную часть" в создании "Ascension" Holms ответил:

«Как я уже говорил, я думаю, что по-настоящему сложно становится, когда начинаешь писать. Первые несколько песен ты вроде как не знаешь, что происходит — это своего рода серая зона, — но потом, когда у тебя есть, может быть, три или четыре песни, ты начинаешь понимать суть процесса написания. Поэтому я всегда представляю себе это как снежный ком, катящийся по склону горы, собирающий снег, и он становится все больше и больше. Это отчасти напоминает мне об этом. Но, да, альбомов тоже очень много. Не хочу повторяться, но что бы мы ни делали, мы звучим как PARADISE LOST. Я реально думаю, что у нас есть фирменное звучание, в основном, это гитара Greg'a — именно она наше фирменное звучание, его соло-гитара. Но я думаю, что только начинать сочинять музыку всегда немного непросто. И все зависит только от того, сколько времени мы существуем и сколько альбомов мы написали».






1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
