Вокалист PARADISE LOST о самой сложной части нового альбома



NICK HOLMES в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какую цель они преследовали при создании альбома:



«Когда мы пишем песни, это просто то, что нравится нам, фанатам музыки. Это прежде всего то, что мы задаем очень высокую планку. Мы сами себе являемся главными критиками на всех уровнях. Так что, когда я пишу тексты, мне нравится писать тексты, которые мне нравится читать, и я часто их меняю — я постоянно их меняю, по сути, по мере того, как я их пишу, и я возвращаюсь к ним снова и снова… Ничего не делается случайно. Мы тратим много времени на аранжировку песен и возвращаемся к ним снова.



У нас было довольно много времени на работу над этим альбомом, время поразмыслить. И многие песни были написаны с большими перерывами между ними. Да, была пандемия в течение двух лет, но мы начали писать, по-моему, до ее начала, а потом снова взялись за дело. В итоге мы поняли, что нам не нравится то, что мы написали, поэтому мы снова изменили текст и начали сначала. Но после стольких лет всегда трудно добиться успеха. И мы никогда по-настоящему не оглядываемся на то, что делали в прошлом… Всегда трудно взяться за дело, но как только все стартует, то в конце концов ты добиваешься своего, что, я думаю, нам удалось».



Объясняя причины долгого перерыва между "Obsidian" и "Ascension", Nick сказал:



«Прошло около пяти лет [между двумя альбомами]. Обычно между выпусками каждого альбома проходит около трех лет, потому что ты пишешь и записываешься, а затем гастролируешь в течение 18 месяцев или, возможно, дольше, в зависимости от того, едешь ли ты в Америку и проводишь ли там больше времени, чего мы давно не делали. В течение двух лет [во время пандемии] мы, Greg и я, занимались своего рода сайд-проектом совместно с HOST. А затем мы также перезаписали альбом [PARADISE LOST] "Icon" [к его 30-летию]».



На просьбу назвать самую "сложную часть" в создании "Ascension" Holms ответил:



«Как я уже говорил, я думаю, что по-настоящему сложно становится, когда начинаешь писать. Первые несколько песен ты вроде как не знаешь, что происходит — это своего рода серая зона, — но потом, когда у тебя есть, может быть, три или четыре песни, ты начинаешь понимать суть процесса написания. Поэтому я всегда представляю себе это как снежный ком, катящийся по склону горы, собирающий снег, и он становится все больше и больше. Это отчасти напоминает мне об этом. Но, да, альбомов тоже очень много. Не хочу повторяться, но что бы мы ни делали, мы звучим как PARADISE LOST. Я реально думаю, что у нас есть фирменное звучание, в основном, это гитара Greg'a — именно она наше фирменное звучание, его соло-гитара. Но я думаю, что только начинать сочинять музыку всегда немного непросто. И все зависит только от того, сколько времени мы существуем и сколько альбомов мы написали».

