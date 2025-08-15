сегодня



Новое видео PARADISE LOST



Tyrants Serenade, новое видео PARADISE LOST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома 'Ascension', релиз которого намечен на 19 сентября на Nuclear Blast Records:



01. - Serpent On The Cross

02. - Tyrants Serenade

03. – Salvation

04. - Silence Like The Grave

05. - Lay A Wreath Upon The World

06. – Diluvium

07. - Savage Days

08. – Sirens

09. – Deceivers

10. - The Precipice

11. - This Stark Town

12. - A Life Unknown







