Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рвоте»



NICK HOLMES в недавнем интервью ответил на вопрос, встречался ли он в своей жизни с Оззи:



«Да. Мы играли с BLACK SABBATH и играли с Оззи. В 1995 году мы гастролировали с Оззи по Южной Америке. Мы провели полное южноамериканское турне, турне по аренам. Да, это было потрясно. Да, я встречался с ним несколько раз на протяжении многих лет. Отличный человек. Я был очень опечален, узнав о его кончине».



Nick рассказал о том, как PARADISE LOST гастролировали с Оззи три десятилетия назад:



«Это было сюрреалистично. Это был Monsters Of Rock в Южной Америке. Там были PARADISE LOST, там были также THERAPY? И THERAPY? тоже, как и мы, не могли поверить, что участвуют в этом туре. А ещё были ALICE COOPER, Оззи, MEGADETH и FAITH NO MORE. Я не знаю, сколько дней мы гастролировали — несколько недель. Но я заразился сальмонеллёзом в Мехико. Я был очень болен во время нескольких концертов, меня постоянно рвало. Меня рвало даже на сцене. Мне пришлось взять ведро, чтобы я не испортил ковёр Оззи. Мне дали ведро и сказали: "Делай это в ведро, пожалуйста, потому что мы не хотим, чтобы ты испортил ковёр Оззи". Потому что в то время он ходил по ковру босиком. Так что мне приходилось уходить за угол и делать это в ведро. Думаю, когда он упомянул нас в интервью несколько лет спустя, он вспомнил нас только из-за этого — из-за рвоты. Но было очень сюрреалистично участвовать в том туре. Это было безумие. На концертах было очень много людей. Это было сумасшествие. Да. Это было здорово».











