Новости
6 окт 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рвоте»

26 сен 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST о самой сложной части нового альбома

19 сен 2025 : 		 Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания

15 авг 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

11 июл 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

26 июн 2025 : 		 Видео с выступления PARADISE LOST

23 июн 2025 : 		 Переиздание дебютного альбома PARADISE LOST выйдет летом

22 июн 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Нам очень-очень повезло»

6 июн 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

1 июн 2025 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

30 май 2025 : 		 PARADISE LOST расстались с ударником

13 май 2025 : 		 PARADISE LOST планируют сингл уже в мае

30 апр 2025 : 		 PARADISE LOST записались, но не свелись

6 мар 2025 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью

1 июн 2024 : 		 Винил от PARADISE LOST

3 мар 2024 : 		 Видео полного выступления PARADISE LOST 1995 года

17 ноя 2023 : 		 Вокалист PARADISE LOST надеется, что альбом будет готов в 2024 году

3 ноя 2023 : 		 "Новый" трек PARADISE LOST

6 окт 2023 : 		 Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой

29 авг 2023 : 		 Гитарист PARADISE LOST о новом материале: «Всё ещё на самом раннем этапе»

21 авг 2023 : 		 PARADISE LOST завершили перезапись Icon

8 авг 2023 : 		 PARADISE LOST медленно работают над новым альбомом

23 май 2023 : 		 PARADISE LOST перезапишут "Icon"

24 мар 2023 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

8 сен 2022 : 		 PARADISE LOST поменяли барабанщика

19 июл 2022 : 		 Концертный релиз PARADISE LOST выйдет осенью
Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рвоте»



NICK HOLMES в недавнем интервью ответил на вопрос, встречался ли он в своей жизни с Оззи:

«Да. Мы играли с BLACK SABBATH и играли с Оззи. В 1995 году мы гастролировали с Оззи по Южной Америке. Мы провели полное южноамериканское турне, турне по аренам. Да, это было потрясно. Да, я встречался с ним несколько раз на протяжении многих лет. Отличный человек. Я был очень опечален, узнав о его кончине».

Nick рассказал о том, как PARADISE LOST гастролировали с Оззи три десятилетия назад:

«Это было сюрреалистично. Это был Monsters Of Rock в Южной Америке. Там были PARADISE LOST, там были также THERAPY? И THERAPY? тоже, как и мы, не могли поверить, что участвуют в этом туре. А ещё были ALICE COOPER, Оззи, MEGADETH и FAITH NO MORE. Я не знаю, сколько дней мы гастролировали — несколько недель. Но я заразился сальмонеллёзом в Мехико. Я был очень болен во время нескольких концертов, меня постоянно рвало. Меня рвало даже на сцене. Мне пришлось взять ведро, чтобы я не испортил ковёр Оззи. Мне дали ведро и сказали: "Делай это в ведро, пожалуйста, потому что мы не хотим, чтобы ты испортил ковёр Оззи". Потому что в то время он ходил по ковру босиком. Так что мне приходилось уходить за угол и делать это в ведро. Думаю, когда он упомянул нас в интервью несколько лет спустя, он вспомнил нас только из-за этого — из-за рвоты. Но было очень сюрреалистично участвовать в том туре. Это было безумие. На концертах было очень много людей. Это было сумасшествие. Да. Это было здорово».






6 окт 2025
Corpsegrinder04
Блеванул и блеванул. Надо было ещё насрать как G/G Allin и говном в Оззи бросаться. Тогда бы точно не забыл.
Ковром жопу вытереть на последок и уйти по "английски".
просмотров: 212

