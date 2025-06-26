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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 147
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Paradise Lost

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26 июн 2025 : 		 Видео с выступления PARADISE LOST

23 июн 2025 : 		 Переиздание дебютного альбома PARADISE LOST выйдет летом

22 июн 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Нам очень-очень повезло»

6 июн 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

1 июн 2025 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

30 май 2025 : 		 PARADISE LOST расстались с ударником

13 май 2025 : 		 PARADISE LOST планируют сингл уже в мае

30 апр 2025 : 		 PARADISE LOST записались, но не свелись

6 мар 2025 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью

1 июн 2024 : 		 Винил от PARADISE LOST

3 мар 2024 : 		 Видео полного выступления PARADISE LOST 1995 года

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3 ноя 2023 : 		 "Новый" трек PARADISE LOST

6 окт 2023 : 		 Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой

29 авг 2023 : 		 Гитарист PARADISE LOST о новом материале: «Всё ещё на самом раннем этапе»

21 авг 2023 : 		 PARADISE LOST завершили перезапись Icon

8 авг 2023 : 		 PARADISE LOST медленно работают над новым альбомом

23 май 2023 : 		 PARADISE LOST перезапишут "Icon"

24 мар 2023 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

8 сен 2022 : 		 PARADISE LOST поменяли барабанщика

19 июл 2022 : 		 Концертный релиз PARADISE LOST выйдет осенью

19 апр 2022 : 		 ЕР PARADISE LOST выйдет на виниле

27 янв 2022 : 		 Обновлённая версия книги о PARADISE LOST выйдет весной

26 янв 2022 : 		 Вокалист PARADISE LOST в новом треке PLYTHE

22 янв 2022 : 		 Гитарист PARADISE LOST: «Ненавижу симфо-металл!»

17 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от барабанщика PARADISE LOST
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Видео с выступления PARADISE LOST



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Видео с выступления PARADISE LOST, состоявшегося в рамках Graspop Metal Meeting 2025, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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26 июн 2025
N
Nepalcev
Так вот где ты теперь, Джигурда!!!
26 июн 2025
Corpsegrinder04
Nepalcev, Там не только Джигурда. На 5:24 Эми Ли из Ебанесенсе засветилась. В первом ряду 4-я слева.
Исполнение нормальное. Сначала Холмс плохеньким показался, но под конец распелся.
26 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, >Эми Ли из Ебанесенсе засветилась
там даже их две
26 июн 2025
N
Nepalcev
Corpsegrinder04, Да, я бы полный сет глянул. Чего-то зажали с Парадайсами.
26 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
а чего они все лысые-то?
26 июн 2025
B
Bonanza
Вашингтон Ирвинг, С годами многие лысеют; причина труднообъяснима (что-то, думаю, на уровне гормонов вкупе со старением организма). У меня вот, к примеру, 56-летнего до сих пор все волосы на голове, а один мой приятель-ровесник лысый, как колено, вот уже лет двадцать, если не больше. 

















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