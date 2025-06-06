Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 575
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*Новое видео BATTLE BEAST 106
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 575
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*Новое видео BATTLE BEAST 106
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
[= ||| все новости группы



*

Paradise Lost

*



6 июн 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

1 июн 2025 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

30 май 2025 : 		 PARADISE LOST расстались с ударником

13 май 2025 : 		 PARADISE LOST планируют сингл уже в мае

30 апр 2025 : 		 PARADISE LOST записались, но не свелись

6 мар 2025 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью

1 июн 2024 : 		 Винил от PARADISE LOST

3 мар 2024 : 		 Видео полного выступления PARADISE LOST 1995 года

17 ноя 2023 : 		 Вокалист PARADISE LOST надеется, что альбом будет готов в 2024 году

3 ноя 2023 : 		 "Новый" трек PARADISE LOST

6 окт 2023 : 		 Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой

29 авг 2023 : 		 Гитарист PARADISE LOST о новом материале: «Всё ещё на самом раннем этапе»

21 авг 2023 : 		 PARADISE LOST завершили перезапись Icon

8 авг 2023 : 		 PARADISE LOST медленно работают над новым альбомом

23 май 2023 : 		 PARADISE LOST перезапишут "Icon"

24 мар 2023 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

8 сен 2022 : 		 PARADISE LOST поменяли барабанщика

19 июл 2022 : 		 Концертный релиз PARADISE LOST выйдет осенью

19 апр 2022 : 		 ЕР PARADISE LOST выйдет на виниле

27 янв 2022 : 		 Обновлённая версия книги о PARADISE LOST выйдет весной

26 янв 2022 : 		 Вокалист PARADISE LOST в новом треке PLYTHE

22 янв 2022 : 		 Гитарист PARADISE LOST: «Ненавижу симфо-металл!»

17 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от барабанщика PARADISE LOST

3 сен 2021 : 		 Бокс-сет PARADISE LOST выйдет осенью

19 июл 2021 : 		 Концертное видео PARADISE LOST

22 июн 2021 : 		 Концертное видео PARADISE LOST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео PARADISE LOST



zoom
Silence Like The Grave, новое видео PARADISE LOST, доступно для просмотра ниже.




Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

6 июн 2025
P
Papa
Песня типичная для них, пока что радует одно, нет той трушности предыдущих альбомов
6 июн 2025
Corpsegrinder04
Песня качевая. В качестве крепкого проходняка будет на своём месте. Надеемся на лучшее.
6 июн 2025
M
Mike Barlow
Одобряю!!! 

















просмотров: 279





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом