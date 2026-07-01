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В чем секрет долголетия PARADISE LOST?



GREGOR MACKINTOSH в недавнем интервью объяснил, что, по его мнению, помогло PARADISE LOST сохранить почти неизменный состав на протяжении почти сорока лет.



«Думаю, причин несколько. Во-первых, чувство юмора. Не обязательно хорошее — главное, чтобы оно было похожим. Нужно смеяться над одними и теми же вещами. Мы всегда очень серьезно относились к музыке, но никогда не относились слишком серьезно к самим себе. Мы всегда словно наблюдали за происходящим немного со стороны, посмеивались и не верили ни всей этой шумихе, ни ажиотажу вокруг нас. Поэтому нам удавалось твердо стоять на земле.



Еще один важный момент — умение принимать друг друга такими, какие мы есть. Со временем ты понимаешь, насколько можно давить на человека, когда лучше оставить его в покое, а когда дать ему личное пространство. Когда к этому привыкаешь, все становится довольно просто».



Музыкант признался, что к такому взаимопониманию коллектив пришел далеко не сразу.



«На это ушло много времени. У нас были и взлеты, и падения. Но сейчас нам проще, чем когда-либо раньше. Когда мы встречаемся, это напоминает компанию домохозяек, которые обсуждают, что произошло за последние пару месяцев. [Смеется.] Так что умение принимать друг друга реально играет огромную и важную роль».



На вопрос, стала ли PARADISE LOST для него второй семьей, Gregor ответил утвердительно.



«Да. Если не считать настоящую семью, это единственное, что оставалось неизменным в моей жизни. Все остальное приходит и уходит. А PARADISE LOST всегда была рядом — еще с тех времен, когда мне не исполнилось восемнадцати. Мы основали коллектив, когда мне было семнадцать. Так что эти ребята рядом со мной уже практически столько же, сколько и моя семья».







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