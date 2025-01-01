сегодня



Новое видео PARADISE LOST



Salvation, новое видео PARADISE LOST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома 'Ascension', релиз которого состоялся 19 сентября на Nuclear Blast Records:



01. - Serpent On The Cross

02. - Tyrants Serenade

03. – Salvation

04. - Silence Like The Grave

05. - Lay A Wreath Upon The World

06. – Diluvium

07. - Savage Days

08. – Sirens

09. – Deceivers

10. - The Precipice

11. - This Stark Town

12. - A Life Unknown











