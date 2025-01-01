Salvation, новое видео PARADISE LOST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома 'Ascension', релиз которого состоялся 19 сентября на Nuclear Blast Records:
01. - Serpent On The Cross
02. - Tyrants Serenade
03. – Salvation
04. - Silence Like The Grave
05. - Lay A Wreath Upon The World
06. – Diluvium
07. - Savage Days
08. – Sirens
09. – Deceivers
10. - The Precipice
11. - This Stark Town
12. - A Life Unknown
