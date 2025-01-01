Arts
Новости
Paradise Lost

12 дек 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

4 ноя 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Мы сами самые злобные критики»

6 окт 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рвоте»

26 сен 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST о самой сложной части нового альбома

19 сен 2025 : 		 Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания

15 авг 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

11 июл 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

26 июн 2025 : 		 Видео с выступления PARADISE LOST

23 июн 2025 : 		 Переиздание дебютного альбома PARADISE LOST выйдет летом

22 июн 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Нам очень-очень повезло»

6 июн 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

1 июн 2025 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

30 май 2025 : 		 PARADISE LOST расстались с ударником

13 май 2025 : 		 PARADISE LOST планируют сингл уже в мае

30 апр 2025 : 		 PARADISE LOST записались, но не свелись

6 мар 2025 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью

1 июн 2024 : 		 Винил от PARADISE LOST

3 мар 2024 : 		 Видео полного выступления PARADISE LOST 1995 года

17 ноя 2023 : 		 Вокалист PARADISE LOST надеется, что альбом будет готов в 2024 году

3 ноя 2023 : 		 "Новый" трек PARADISE LOST

6 окт 2023 : 		 Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой

29 авг 2023 : 		 Гитарист PARADISE LOST о новом материале: «Всё ещё на самом раннем этапе»

21 авг 2023 : 		 PARADISE LOST завершили перезапись Icon

8 авг 2023 : 		 PARADISE LOST медленно работают над новым альбомом

23 май 2023 : 		 PARADISE LOST перезапишут "Icon"

24 мар 2023 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика
Новое видео PARADISE LOST



Salvation, новое видео PARADISE LOST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома 'Ascension', релиз которого состоялся 19 сентября на Nuclear Blast Records:

01. - Serpent On The Cross
02. - Tyrants Serenade
03. – Salvation
04. - Silence Like The Grave
05. - Lay A Wreath Upon The World
06. – Diluvium
07. - Savage Days
08. – Sirens
09. – Deceivers
10. - The Precipice
11. - This Stark Town
12. - A Life Unknown






1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
