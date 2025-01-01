сегодня



Вокалист PARADISE LOST: «Мы сами самые злобные критики»



NICK HOLMES в недавнем интервью поговорил о новой пластинке "Ascension", выпущенной 19 сентября на Nuclear Blast Records:



«Когда мы перезаписали альбом «Icon» в честь его 30-летия, просто физически спев и сыграв его, мы словно вернулись в то время, когда мы сочиняли этот альбом, когда мы были молодыми парнями, к тому подходу, как мы тогда сочиняли песни. И я думаю, что это было в какой-то степени вдохновляющим опытом, и это заставило нас изменить наш подход к сочинению песен для этого альбома. Не то чтобы мы хотели скопировать что-либо из того альбома, но наш подход немного изменился, и это помогло сформировать многие песни на этом альбоме. Так что дело не в том, что он похож на альбом "Icon", скорее, мы многое сделали с тех пор и многому научились. Но я считаю, что это направило нас на путь, когда мы подумали: "Может быть, некоторые песни должны быть похожими на те дни". В альбом вошла песня, которая могла бы появиться в "Shades Of God". Это ещё один альбом, который нам всегда очень нравился, но который остался почти незамеченным.



После 17 выпущенных альбомов накопилось много материала. Думаю, всё, что мы делаем, — это как глава, которая ведёт к следующей. Но когда мы сочиняем альбомы, у нас не возникает таких мыслей: "Как мы будем звучать на этом альбоме?" Или: "Какой альбом был самым успешным?" Мы так не думаем. Мы любим двигаться вперёд. И в конечном итоге мы сами для себя являемся самыми строгими и жёсткими критиками. Никто не критикует нас так, как мы себя. Так что мы — первый барьер, и если материал преодолевает его, то есть шанс или, возможно, вероятность, что эта музыка понравится широкой публике. Но никогда не знаешь наверняка».



На вопрос, сознательно ли PARADISE LOST избегают каких-либо тенденций в металле при сочинении новой музыки или же группа впитывает и переосмысливает их, Nick ответил:



«Нам всё равно. Я думаю, что если пытаться следовать какой-либо тенденции, это как поцелуй смepти. Я считаю, что важно прислушиваться к мнению людей и следить за тем, что им нравится, а если вдруг ты становишься совершенно немодным и не понимаешь, почему, тебе нужно понять, что люди слушают. Нужно понимать, что такое рынок, рынки сбыта, что люди покупают. Я считаю, что это важно знать. Но в то же время, когда мы сочиняем музыку, нам на самом деле всё равно, что делают другие. Конечно, в нашей карьере были моменты, когда мы думали: "Что делает эта группа?" Но в этом нет смысла. Мы существуем уже долго и известны своим определённым стилем сочинения песен, и мы продолжаем это делать и сейчас.



Когда группа только создаётся, в большинстве интервью приходится упоминать другие группы, потому что вам говорят: "Вы звучите как эта группа, вы звучите как та группа", но я ещё не слышал, чтобы кто-то упоминал другую группу в интервью, касающихся нашего нового альбома, кроме нашей собственной музыки, и это здорово. Это означает, что мы находимся в своей маленькой экосистеме».











