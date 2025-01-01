Arts
Новости
4 ноя 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Мы сами самые злобные критики»

6 окт 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рвоте»

26 сен 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST о самой сложной части нового альбома

19 сен 2025 : 		 Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания

15 авг 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

11 июл 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

26 июн 2025 : 		 Видео с выступления PARADISE LOST

23 июн 2025 : 		 Переиздание дебютного альбома PARADISE LOST выйдет летом

22 июн 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Нам очень-очень повезло»

6 июн 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

1 июн 2025 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

30 май 2025 : 		 PARADISE LOST расстались с ударником

13 май 2025 : 		 PARADISE LOST планируют сингл уже в мае

30 апр 2025 : 		 PARADISE LOST записались, но не свелись

6 мар 2025 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью

1 июн 2024 : 		 Винил от PARADISE LOST

3 мар 2024 : 		 Видео полного выступления PARADISE LOST 1995 года

17 ноя 2023 : 		 Вокалист PARADISE LOST надеется, что альбом будет готов в 2024 году

3 ноя 2023 : 		 "Новый" трек PARADISE LOST

6 окт 2023 : 		 Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой

29 авг 2023 : 		 Гитарист PARADISE LOST о новом материале: «Всё ещё на самом раннем этапе»

21 авг 2023 : 		 PARADISE LOST завершили перезапись Icon

8 авг 2023 : 		 PARADISE LOST медленно работают над новым альбомом

23 май 2023 : 		 PARADISE LOST перезапишут "Icon"

24 мар 2023 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

8 сен 2022 : 		 PARADISE LOST поменяли барабанщика
Вокалист PARADISE LOST: «Мы сами самые злобные критики»



NICK HOLMES в недавнем интервью поговорил о новой пластинке "Ascension", выпущенной 19 сентября на Nuclear Blast Records:

«Когда мы перезаписали альбом «Icon» в честь его 30-летия, просто физически спев и сыграв его, мы словно вернулись в то время, когда мы сочиняли этот альбом, когда мы были молодыми парнями, к тому подходу, как мы тогда сочиняли песни. И я думаю, что это было в какой-то степени вдохновляющим опытом, и это заставило нас изменить наш подход к сочинению песен для этого альбома. Не то чтобы мы хотели скопировать что-либо из того альбома, но наш подход немного изменился, и это помогло сформировать многие песни на этом альбоме. Так что дело не в том, что он похож на альбом "Icon", скорее, мы многое сделали с тех пор и многому научились. Но я считаю, что это направило нас на путь, когда мы подумали: "Может быть, некоторые песни должны быть похожими на те дни". В альбом вошла песня, которая могла бы появиться в "Shades Of God". Это ещё один альбом, который нам всегда очень нравился, но который остался почти незамеченным.

После 17 выпущенных альбомов накопилось много материала. Думаю, всё, что мы делаем, — это как глава, которая ведёт к следующей. Но когда мы сочиняем альбомы, у нас не возникает таких мыслей: "Как мы будем звучать на этом альбоме?" Или: "Какой альбом был самым успешным?" Мы так не думаем. Мы любим двигаться вперёд. И в конечном итоге мы сами для себя являемся самыми строгими и жёсткими критиками. Никто не критикует нас так, как мы себя. Так что мы — первый барьер, и если материал преодолевает его, то есть шанс или, возможно, вероятность, что эта музыка понравится широкой публике. Но никогда не знаешь наверняка».

На вопрос, сознательно ли PARADISE LOST избегают каких-либо тенденций в металле при сочинении новой музыки или же группа впитывает и переосмысливает их, Nick ответил:

«Нам всё равно. Я думаю, что если пытаться следовать какой-либо тенденции, это как поцелуй смepти. Я считаю, что важно прислушиваться к мнению людей и следить за тем, что им нравится, а если вдруг ты становишься совершенно немодным и не понимаешь, почему, тебе нужно понять, что люди слушают. Нужно понимать, что такое рынок, рынки сбыта, что люди покупают. Я считаю, что это важно знать. Но в то же время, когда мы сочиняем музыку, нам на самом деле всё равно, что делают другие. Конечно, в нашей карьере были моменты, когда мы думали: "Что делает эта группа?" Но в этом нет смысла. Мы существуем уже долго и известны своим определённым стилем сочинения песен, и мы продолжаем это делать и сейчас.

Когда группа только создаётся, в большинстве интервью приходится упоминать другие группы, потому что вам говорят: "Вы звучите как эта группа, вы звучите как та группа", но я ещё не слышал, чтобы кто-то упоминал другую группу в интервью, касающихся нашего нового альбома, кроме нашей собственной музыки, и это здорово. Это означает, что мы находимся в своей маленькой экосистеме».






просмотров: 176

