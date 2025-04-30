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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 38
*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
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Paradise Lost

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PARADISE LOST записались, но не свелись



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Гитарист PARADISE LOST Aaron Aedy в недавнем интервью рассказал о том, как обстоят дела с новым альбомом:

«Он не полностью сведен, но уже записан».

На вопрос о том, мог бы он дать фанатам понять, каким будет новая запись, он ответил следующее:

«Неа, не могу. Это как открыть подарок до Рождества. Я не особо вслушиваюсь в новую пластинку до того момента, пока он не будет полностью сведен. Но почти закончен, но не до конца».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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30 апр 2025
Corpsegrinder04
Отдали бы Рику Рубину. Он бы за день свёл.
30 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, с кем? с одесскими бандосами?
30 апр 2025
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, Я хз, с кем он там Death Magnetic сводил.
Но после покупки cd и прослушки того альбома, я сначала подумал, что у меня с проигрывателем херня. Потом думал , что с колонками. А потом я узнал, что такое клиппинг. 

















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