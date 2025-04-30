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PARADISE LOST записались, но не свелись



Гитарист PARADISE LOST Aaron Aedy в недавнем интервью рассказал о том, как обстоят дела с новым альбомом:



«Он не полностью сведен, но уже записан».



На вопрос о том, мог бы он дать фанатам понять, каким будет новая запись, он ответил следующее:



«Неа, не могу. Это как открыть подарок до Рождества. Я не особо вслушиваюсь в новую пластинку до того момента, пока он не будет полностью сведен. Но почти закончен, но не до конца».







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