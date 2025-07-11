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*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
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*TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощал... 28
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Paradise Lost

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Новое видео PARADISE LOST



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Serpent On The Cross, новое видео PARADISE LOST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома 'Ascension', релиз которого намечен на 19 сентября на Nuclear Blast Records:

01. - Serpent On The Cross
02. - Tyrants Serenade
03. – Salvation
04. - Silence Like The Grave
05. - Lay A Wreath Upon The World
06. – Diluvium
07. - Savage Days
08. – Sirens
09. – Deceivers
10. - The Precipice
11. - This Stark Town
12. - A Life Unknown




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11 июл 2025
Corpsegrinder04
Ну как то так... На троечку, могут лучше. Начало хорошее, дальше сумбур. В припеве гитары напоминают Lacrimas Profundere и Anathem-y середины 90-х.
Хотя по сравнению с новой порожняцкой песней Аморфиса Bones, песня от Парадайсов ещё в порядке.
11 июл 2025
P
Papa
Corpsegrinder04, а мне Кости понравились. Хоть что-то хитовое от них вышло
11 июл 2025
Corpsegrinder04
Papa, мне стиль их не катит новый вообще никак. Они как заладили с этим вокалистом стандартную телегу Порычал-Постонал-Порычал-Постонал, так и гонят её уже 20 лет слова в песнях местами меняя.
Есть конечно отличные композиции , и даже пара альбомов в целом,(Skyforger , Circle) но утомили уже реально однообразием этим.
Я вот Bones как стал слушать, то уже заранее после первых 20-30 секунд на 99.9% знал какой там будет припев и как он будет исполняться, потому что она почти как клон их же песни Majestic Beast 2009-го года.
Вкусовщина.
11 июл 2025
Н
Наугад
Господи, какое же встратое... видео?

На выросшем до размера вертолета мотыльке мне стало смешно.

Песня норм.
просмотров: 277

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