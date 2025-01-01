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*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
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Paradise Lost

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Вокалист PARADISE LOST: «Нам очень-очень повезло»



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Nick Holmes в интервью Graspop Metal Meeting спросили, как ему и его коллегам по группе удаётся сохранять практически один и тот же состав на протяжении почти четырёх десятилетий:

«Мы с детства росли вместе, и мы начинали группу ещё невинными детьми, просто увлечёнными металлической музыкой. Мы также оказались в нужном месте в нужное время. Нам очень повезло. Я считаю, что группе сопутствовала удача, и у нас её было много. У нас были хорошие взаимоотношения. Так что много чего сошлось воедино, но я считаю, что быть друзьями в первую важнее всего».

О том, что, по его мнению, «изменилось к лучшему в мире музыки» с тех пор, как PARADISE LOST были образованы в 1988 году, Nick сказал:

«Думаю, сейчас планета стала намного меньше. Интернет сделал всех нас ближе. Вы можете путешествовать по большему количеству мест, чем, возможно, было раньше. Так что это очень хорошо. Можно поехать играть в страны, где фанаты могли даже не знать о вас. Так что теперь мир стал меньше, я думаю».

На вопрос, откуда он и его коллеги по группе PARADISE LOST черпают вдохновение и драйв для создания новой музыки, он ответил:

«Нам нравится это делать, и мы получаем от этого тот же кайф, что и в детстве. Всё абсолютно то же самое. И пока нам нравится это делать, и люди хотят это слышать, мы будем продолжать это делать до тех пор, пока сможем. И то же самое происходит с каждой группой, которая существует так же долго, как мы. Они всё ещё получают от этого тот же кайф, что и в начале своей карьеры, я думаю».




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