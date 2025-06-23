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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 131
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Paradise Lost

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23 июн 2025 : 		 Переиздание дебютного альбома PARADISE LOST выйдет летом

22 июн 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Нам очень-очень повезло»

6 июн 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

1 июн 2025 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

30 май 2025 : 		 PARADISE LOST расстались с ударником

13 май 2025 : 		 PARADISE LOST планируют сингл уже в мае

30 апр 2025 : 		 PARADISE LOST записались, но не свелись

6 мар 2025 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью

1 июн 2024 : 		 Винил от PARADISE LOST

3 мар 2024 : 		 Видео полного выступления PARADISE LOST 1995 года

17 ноя 2023 : 		 Вокалист PARADISE LOST надеется, что альбом будет готов в 2024 году

3 ноя 2023 : 		 "Новый" трек PARADISE LOST

6 окт 2023 : 		 Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой

29 авг 2023 : 		 Гитарист PARADISE LOST о новом материале: «Всё ещё на самом раннем этапе»

21 авг 2023 : 		 PARADISE LOST завершили перезапись Icon

8 авг 2023 : 		 PARADISE LOST медленно работают над новым альбомом

23 май 2023 : 		 PARADISE LOST перезапишут "Icon"

24 мар 2023 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

8 сен 2022 : 		 PARADISE LOST поменяли барабанщика

19 июл 2022 : 		 Концертный релиз PARADISE LOST выйдет осенью

19 апр 2022 : 		 ЕР PARADISE LOST выйдет на виниле

27 янв 2022 : 		 Обновлённая версия книги о PARADISE LOST выйдет весной

26 янв 2022 : 		 Вокалист PARADISE LOST в новом треке PLYTHE

22 янв 2022 : 		 Гитарист PARADISE LOST: «Ненавижу симфо-металл!»

17 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от барабанщика PARADISE LOST

3 сен 2021 : 		 Бокс-сет PARADISE LOST выйдет осенью
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Переиздание дебютного альбома PARADISE LOST выйдет летом



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Peaceville Records отметит 35-летие дебютного альбома PARADISE LOST выпуском специального винила:

Side A
“Intro”
“Deadly Inner Sense”
“Paradise Lost”
“Our Saviour”
“Rotting Misery”

Side B
“Frozen Illusion”
“Breeding Fear”
“Lost Paradise”
“Internal Torment II”



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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23 июн 2025
olly71
этот слабенький был. и PARADISE LOST и TIAMAT и CEMETARY рванули именно со вторых своих альбомов
23 июн 2025
Corpsegrinder04
olly71, Анафема - Serenades тоже говно был. Даже Crestfallen ep в разы пизже. А вот The Silent Enigma уже заебок.
23 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, >Анафема - Serenades тоже говно был
а мне нравится. могу сказать, что вплоть до Judgement каждый следующий альбом Anathema был лучше предыдущего, потом 2 просто хороших альбом, и затем вновь серия охуенных всё более мощных бомб. жаль, что распались.
23 июн 2025
gravitgroove
Corpsegrinder04, Плюнул в самое сердце!
Лично я у Anathema в музыкальном плане ничего более красивого, чем риффы в "Sleep insanity" больше не слышал. И там еще есть отличная "Sleepless".

И так же категорически не согласен с тем, что дебют PL слабый, он-то как раз охренеть какой крутой, просто это самый тяжелый по звучанию, зловещий и мрачный по атмосфере, альбом. Конечно, если кому-то не нравится музыка к фильмам ужасов, то тут и рассуждать не о чем. А альбом отличный, просто не такой нежно готичный, как Gothic и далее.
23 июн 2025
olly71
gravitgroove, И там еще есть отличная "Sleepless". ---------- Я в своё время купил видеокассету Live In Krakov 1996 только для того что бы посмотреть как они эту песню играют живьём. Был очень не богат в те времена но это того стоило.
23 июн 2025
resurgamresponses
а ведь самое главное знают что волнует людей которые будут покупать этот плат. остались ли исходники, будет ли воспроизведен звук тех пластинок
23 июн 2025
Darkside.ru MemberStarbreaker
А почему на обложке Хищник приветствует солнце?
23 июн 2025
Rocky Wolfsson
Starbreaker, он любуется собственным маникюром) 

















просмотров: 511





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