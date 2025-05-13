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PARADISE LOST планируют сингл уже в мае



Вокалист PARADISE LOST Nick Holmes так ответил на вопрос, когда поклонникам стоит ждать новую пластинку:



«Ну, первый сингл выйдет где-то числа шестнадцатого мая, я надеюсь. Так что... к концу года ждите альбом, ну как-то так».







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