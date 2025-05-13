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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 82
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 49
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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Paradise Lost

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PARADISE LOST планируют сингл уже в мае



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Вокалист PARADISE LOST Nick Holmes так ответил на вопрос, когда поклонникам стоит ждать новую пластинку:

«Ну, первый сингл выйдет где-то числа шестнадцатого мая, я надеюсь. Так что... к концу года ждите альбом, ну как-то так».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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13 май 2025
Corpsegrinder04
Ну как бы заебок. Ждём. 

















просмотров: 177





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