Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Новости
24 фев 2026 : 		 Гитарист PARADISE LOST о проблемах со здоровьем

12 дек 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

4 ноя 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Мы сами самые злобные критики»

6 окт 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рвоте»

26 сен 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST о самой сложной части нового альбома

19 сен 2025 : 		 Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания

15 авг 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

11 июл 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

26 июн 2025 : 		 Видео с выступления PARADISE LOST

23 июн 2025 : 		 Переиздание дебютного альбома PARADISE LOST выйдет летом

22 июн 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Нам очень-очень повезло»

6 июн 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

1 июн 2025 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

30 май 2025 : 		 PARADISE LOST расстались с ударником

13 май 2025 : 		 PARADISE LOST планируют сингл уже в мае

30 апр 2025 : 		 PARADISE LOST записались, но не свелись

6 мар 2025 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью

1 июн 2024 : 		 Винил от PARADISE LOST

3 мар 2024 : 		 Видео полного выступления PARADISE LOST 1995 года

17 ноя 2023 : 		 Вокалист PARADISE LOST надеется, что альбом будет готов в 2024 году

3 ноя 2023 : 		 "Новый" трек PARADISE LOST

6 окт 2023 : 		 Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой

29 авг 2023 : 		 Гитарист PARADISE LOST о новом материале: «Всё ещё на самом раннем этапе»

21 авг 2023 : 		 PARADISE LOST завершили перезапись Icon

8 авг 2023 : 		 PARADISE LOST медленно работают над новым альбомом

23 май 2023 : 		 PARADISE LOST перезапишут "Icon"
Гитарист PARADISE LOST о проблемах со здоровьем



GREGOR MACKINTOSH опубликовал следующее сообщение:

«Всем привет. Мне сказали, что за последние несколько месяцев появилось много сообщений о моей потере веса. Обычно я не комментирую такие личные вещи, но в данном случае, думаю, будет лучше прекратить любые дальнейшие спекуляции.

У меня действительно есть некоторые проблемы со здоровьем, которые в последнее время усилились. Не буду утомлять вас подробностями, но за мной хорошо присматривают, и я чувствую себя прекрасно. Ничто из этого не влияет на мою способность играть, и в настоящее время я нахожусь в туре с PARADISE LOST. Зрители просто убойны, а PL звучат лучше, чем когда-либо за последние годы.

Я искренне ценю вашу заботу.

Увидимся на концертах!»




Комментарии

24 фев 2026
S
Sw0Rn
Ты давай лечи болячку братан
24 фев 2026
n
nkatsy
Sw0Rn, позавчера был на концерте.

Грэг сильно похудел.

Но отпахал на все сто!
просмотров: 184

