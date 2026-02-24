сегодня



Гитарист PARADISE LOST о проблемах со здоровьем



GREGOR MACKINTOSH опубликовал следующее сообщение:



«Всем привет. Мне сказали, что за последние несколько месяцев появилось много сообщений о моей потере веса. Обычно я не комментирую такие личные вещи, но в данном случае, думаю, будет лучше прекратить любые дальнейшие спекуляции.



У меня действительно есть некоторые проблемы со здоровьем, которые в последнее время усилились. Не буду утомлять вас подробностями, но за мной хорошо присматривают, и я чувствую себя прекрасно. Ничто из этого не влияет на мою способность играть, и в настоящее время я нахожусь в туре с PARADISE LOST. Зрители просто убойны, а PL звучат лучше, чем когда-либо за последние годы.



Я искренне ценю вашу заботу.



Увидимся на концертах!»







