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PARADISE LOST нашли барабанщика



PARADISE LOST сообщили о том, что новым барабанщиком группы стал Jeff Singer.



«Когда мне позвонили и спросили, согласен ли я снова участвовать в работе с PARADISE LOST, стало ясно, что время пришло и мы реально сможем это сделать. Для меня нет ничего более радостного. Во-первых, группа, менеджмент и фэны всегда помогали мне чувствовать себя частью семьи, а во-вторых, как поклонник группы, это была мечта и то, о чем я много думал на протяжении многих лет. PARADISE LOST у меня в крови. Я не могу дождаться и очень хочу выйти на сцену вместе с ребятами, играя песни, которые я люблю, и снова встретиться с нашими потрясающими преданными поклонниками».











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