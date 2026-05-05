Вокалист PARADISE LOST: «Я не тусуюсь, шоу — главное!»



NICK HOLMES в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как сохраняет голос по сравнению с тем, что было лет тридцать назад:



«Сейчас я гораздо осторожнее, потому что, очевидно, я здесь не для того, чтобы веселиться. Когда я был молодым парнем, я, в некотором роде, ездил в туры и ради этого. Сейчас ничего подобного нет. Я к тому, что не могу вспомнить, когда в последний раз ходил в паб, особенно во время гастролей. Ничего подобного нет. Мы, может быть, выпьем пару бокалов после концерта, но это очень спокойное времяпрепровождение.



Я обычно говорю тихо. Я никогда не кричу, не пытаюсь расстраиваться. Стараюсь высыпаться как можно больше. И что-то очень, очень скучное, наверное так покажется остальным. Но если у тебя много концертов подряд или много ночных рейсов, что у нас часто бывает летом, ты должен вести себя как можно сдержаннее, чтобы быть уверенным в себе, потому что единственное, что имеет значение, — это концерт, и он должен быть лучшим из всех возможных. В этом смысл и главная фишка.



Я не знаю никого моего возраста или даже в пределах 10 лет от меня, кто бы занимался подобными безумствами. Таких не много. Я имею в виду, что даже молодые группы, как правило, ведут себя очень, очень разумно. Такое нечасто встретишь, особенно на фестивалях. В 90-х за кулисами творилось просто безумие — сколько выпивки и шалостей, но сегодня на большинстве фестивалей царит очень, очень сдержанная атмосфера, независимо от того, сколько кому лет».



Когда интервьюер заметил, что современные группы настроены на то, чтобы дать лучшее выступление, Nick согласился.



«О, абсолютно верно. Но я также полагаю, что видеокамеры полностью успокоили ситуацию, потому что никто не хочет, чтобы его снимали на камеру, когда он делает что-то глупое. Так что это тоже очень важный фактор».







