*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 61
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 31
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
Paradise Lost

5 май 2026 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Я не тусуюсь, шоу — главное!»

2 апр 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARADISE LOST

29 мар 2026 : 		 PARADISE LOST отметят юбилей Gothic

24 фев 2026 : 		 Гитарист PARADISE LOST о проблемах со здоровьем

12 дек 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

4 ноя 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Мы сами самые злобные критики»

6 окт 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рвоте»

26 сен 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST о самой сложной части нового альбома

19 сен 2025 : 		 Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания

15 авг 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

11 июл 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

26 июн 2025 : 		 Видео с выступления PARADISE LOST

23 июн 2025 : 		 Переиздание дебютного альбома PARADISE LOST выйдет летом

22 июн 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Нам очень-очень повезло»

6 июн 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

1 июн 2025 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

30 май 2025 : 		 PARADISE LOST расстались с ударником

13 май 2025 : 		 PARADISE LOST планируют сингл уже в мае

30 апр 2025 : 		 PARADISE LOST записались, но не свелись

6 мар 2025 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью

1 июн 2024 : 		 Винил от PARADISE LOST

3 мар 2024 : 		 Видео полного выступления PARADISE LOST 1995 года

17 ноя 2023 : 		 Вокалист PARADISE LOST надеется, что альбом будет готов в 2024 году

3 ноя 2023 : 		 "Новый" трек PARADISE LOST

6 окт 2023 : 		 Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой

29 авг 2023 : 		 Гитарист PARADISE LOST о новом материале: «Всё ещё на самом раннем этапе»
Вокалист PARADISE LOST: «Я не тусуюсь, шоу — главное!»



zoom
NICK HOLMES в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как сохраняет голос по сравнению с тем, что было лет тридцать назад:

«Сейчас я гораздо осторожнее, потому что, очевидно, я здесь не для того, чтобы веселиться. Когда я был молодым парнем, я, в некотором роде, ездил в туры и ради этого. Сейчас ничего подобного нет. Я к тому, что не могу вспомнить, когда в последний раз ходил в паб, особенно во время гастролей. Ничего подобного нет. Мы, может быть, выпьем пару бокалов после концерта, но это очень спокойное времяпрепровождение.

Я обычно говорю тихо. Я никогда не кричу, не пытаюсь расстраиваться. Стараюсь высыпаться как можно больше. И что-то очень, очень скучное, наверное так покажется остальным. Но если у тебя много концертов подряд или много ночных рейсов, что у нас часто бывает летом, ты должен вести себя как можно сдержаннее, чтобы быть уверенным в себе, потому что единственное, что имеет значение, — это концерт, и он должен быть лучшим из всех возможных. В этом смысл и главная фишка.

Я не знаю никого моего возраста или даже в пределах 10 лет от меня, кто бы занимался подобными безумствами. Таких не много. Я имею в виду, что даже молодые группы, как правило, ведут себя очень, очень разумно. Такое нечасто встретишь, особенно на фестивалях. В 90-х за кулисами творилось просто безумие — сколько выпивки и шалостей, но сегодня на большинстве фестивалей царит очень, очень сдержанная атмосфера, независимо от того, сколько кому лет».

Когда интервьюер заметил, что современные группы настроены на то, чтобы дать лучшее выступление, Nick согласился.

«О, абсолютно верно. Но я также полагаю, что видеокамеры полностью успокоили ситуацию, потому что никто не хочет, чтобы его снимали на камеру, когда он делает что-то глупое. Так что это тоже очень важный фактор».




5 май 2026
Altair21
Да, себя надо беречь, особенно с возрастом. А вообще Парадайзам респект и уважуха, те немногие кто не скатились в хер пойми что
5 май 2026
Corpsegrinder04
Altair21, маленько подскатывались, но потом хорошо выкатились.
5 май 2026
Altair21
Corpsegrinder04, ты имеешь ввиду 99-01?
5 май 2026
V
Vareg
Altair21, 99 - офигенный альбом)
5 май 2026
Altair21
Vareg, целиком и полностью согласен) мне вообще все у них без исключения заходят, что не включи гарантированно кайфанёшь)
5 май 2026
Corpsegrinder04
Altair21, они самые. Ещё эти клипы МТВ-шные с губами на песню Mouth просто пздц.
Хотя альбом 97 был неплох.
5 май 2026
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, те, кто каверит Smalltown Boy, из петушатни не возвращаются
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом