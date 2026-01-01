Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 26
*Новое видео BLUE MEDUSA 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 26
*Новое видео BLUE MEDUSA 25
29 мар 2026 : 		 PARADISE LOST отметят юбилей Gothic

24 фев 2026 : 		 Гитарист PARADISE LOST о проблемах со здоровьем

12 дек 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

4 ноя 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Мы сами самые злобные критики»

6 окт 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рвоте»

26 сен 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST о самой сложной части нового альбома

19 сен 2025 : 		 Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания

15 авг 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

11 июл 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

26 июн 2025 : 		 Видео с выступления PARADISE LOST

23 июн 2025 : 		 Переиздание дебютного альбома PARADISE LOST выйдет летом

22 июн 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Нам очень-очень повезло»

6 июн 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

1 июн 2025 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

30 май 2025 : 		 PARADISE LOST расстались с ударником

13 май 2025 : 		 PARADISE LOST планируют сингл уже в мае

30 апр 2025 : 		 PARADISE LOST записались, но не свелись

6 мар 2025 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью

1 июн 2024 : 		 Винил от PARADISE LOST

3 мар 2024 : 		 Видео полного выступления PARADISE LOST 1995 года

17 ноя 2023 : 		 Вокалист PARADISE LOST надеется, что альбом будет готов в 2024 году

3 ноя 2023 : 		 "Новый" трек PARADISE LOST

6 окт 2023 : 		 Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой

29 авг 2023 : 		 Гитарист PARADISE LOST о новом материале: «Всё ещё на самом раннем этапе»

21 авг 2023 : 		 PARADISE LOST завершили перезапись Icon

8 авг 2023 : 		 PARADISE LOST медленно работают над новым альбомом
PARADISE LOST отметят юбилей Gothic



Peaceville сообщили о том, что 15 мая состоится релиз юбилейной версии альбома PARADISE LOST Gothic, который будет доступен на двойном CD (с бонусным концертом 1991 года) и на лимитированном виниле. Фрагмент из этого релиза, видео на композицию Eternal, доступно ниже.

CD1 (Original Album Remastered)
1. Gothic ( 04:44 )
2. Dead Emotion ( 04:33 )
3. Shattered ( 03:58 )
4. Rapture ( 05:10 )
5. Eternal ( 03:47 )
6. Falling Forever ( 03:27 )
7. Angel Tears ( 02:37 )
8. Silent ( 04:36 )
9. The Painless ( 03:59 )
10. Desolate ( 01:53 )

CD2 - Live In Ludwigsburg 1991
1. Intro ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 00:50 )
2. Dead Emotion ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 04:43 )
3. Gothic ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 04:36 )
4. Paradise Lost ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 05:59 )
5. Breeding Fear ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 04:56 )
6. Eternal ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 03:57 )
7. Shattered ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 04:20 )
8. Frozen Illusion ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 05:50 )
9. Angel Tears ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 02:54 )
10. The Painless ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 04:04 )
11. Our Saviour ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 06:53 )
12. Deadly Inner Sense ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 04:59 )




