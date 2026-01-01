PARADISE LOST отметят юбилей Gothic

Peaceville сообщили о том, что 15 мая состоится релиз юбилейной версии альбома PARADISE LOST Gothic, который будет доступен на двойном CD (с бонусным концертом 1991 года) и на лимитированном виниле. Фрагмент из этого релиза, видео на композицию Eternal, доступно ниже.
CD2 - Live In Ludwigsburg 1991
1. Intro ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 00:50 )
2. Dead Emotion ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 04:43 )
3. Gothic ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 04:36 )
4. Paradise Lost ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 05:59 )
5. Breeding Fear ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 04:56 )
6. Eternal ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 03:57 )
7. Shattered ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 04:20 )
8. Frozen Illusion ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 05:50 )
9. Angel Tears ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 02:54 )
10. The Painless ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 04:04 )
11. Our Saviour ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 06:53 )
12. Deadly Inner Sense ( Live In Ludwigsburg 1991 ) ( 04:59 )
