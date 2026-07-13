Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
[= ||| все новости группы



*

Paradise Lost

*



13 июл 2026 : 		 3 альбома для необитаемого острова от гитариста PARADISE LOST

1 июл 2026 : 		 В чем секрет долголетия PARADISE LOST?

5 май 2026 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Я не тусуюсь, шоу — главное!»

2 апр 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARADISE LOST

29 мар 2026 : 		 PARADISE LOST отметят юбилей Gothic

24 фев 2026 : 		 Гитарист PARADISE LOST о проблемах со здоровьем

12 дек 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

4 ноя 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Мы сами самые злобные критики»

6 окт 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рвоте»

26 сен 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST о самой сложной части нового альбома

19 сен 2025 : 		 Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания

15 авг 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

11 июл 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

26 июн 2025 : 		 Видео с выступления PARADISE LOST

23 июн 2025 : 		 Переиздание дебютного альбома PARADISE LOST выйдет летом

22 июн 2025 : 		 Вокалист PARADISE LOST: «Нам очень-очень повезло»

6 июн 2025 : 		 Новое видео PARADISE LOST

1 июн 2025 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

30 май 2025 : 		 PARADISE LOST расстались с ударником

13 май 2025 : 		 PARADISE LOST планируют сингл уже в мае

30 апр 2025 : 		 PARADISE LOST записались, но не свелись

6 мар 2025 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью

1 июн 2024 : 		 Винил от PARADISE LOST

3 мар 2024 : 		 Видео полного выступления PARADISE LOST 1995 года

17 ноя 2023 : 		 Вокалист PARADISE LOST надеется, что альбом будет готов в 2024 году

3 ноя 2023 : 		 "Новый" трек PARADISE LOST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

3 альбома для необитаемого острова от гитариста PARADISE LOST



zoom
GREGOR MACKINTOSH в недавнем интервью ответил на вопрос, какие три альбома он взял бы с собой на необитаемый остров:

«С одним из них всё очень просто. Это дебютный альбом CANDLEMASS — "Epicus Doomicus Metallicus"... Для меня вообще не существует альбомов на сто процентов идеальных, но этот... На нём нет ни одного проходного момента. Каждая композиция, каждая часть цепляет по-своему.

Именно с него я во многом "позаимствовал" своё звучание соло-гитары. Особенно это касается соло в песне "Crystal Ball". Я всё время думал: "Обожаю этот звук. Интересно, как он его добился?" Годами пытался его повторить, а потом понял, что всё дело было в пальцах самого гитариста. Но, возможно, именно благодаря этим поискам это в какой-то степени стало частью уже моего собственного звучания.

Так что первым будет дебютник CANDLEMASS. Сейчас я слушаю самую разную музыку, но если говорить о восемнадцатилетнем мне... Когда в таком возрасте открываешь для себя музыку, она буквально выжигается внутри тебя. Поэтому вторым обязательно будет альбом TROUBLE — скорее всего, "Psalm 9"».

Говоря о третьем выборе, Gregor добавил:

«Сложный вопрос. Но когда мы только создали PARADISE LOST, мы с Nick'ом Holmes'ом жили вместе. Снимали один дом. И каждую субботу, перед тем как отправиться гулять, включали на полную громкость альбом CARNIVORE "Retaliation".

Под него мы собирались: делали огромные причёски, Nick облачался в свою коричневую кожаную одежду, я — во всё чёрное кожаное. А потом выходили из дома и стояли на автобусной остановке вместе с толпой пожилых женщин, ожидая автобус в город».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

13 июл 2026
Вашингтон Ирвинг
Только сегодня Retaliation слушал. Если Чак Норрис и боялся чего-то, так это 37-дюймого елдака Стила с 5 яйцами.
13 июл 2026
father
Судя по тому, как он выглядит, время задавать ему вопросы о том, что включить на его похоронах
просмотров: 346

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом