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3 альбома для необитаемого острова от гитариста PARADISE LOST



GREGOR MACKINTOSH в недавнем интервью ответил на вопрос, какие три альбома он взял бы с собой на необитаемый остров:



«С одним из них всё очень просто. Это дебютный альбом CANDLEMASS — "Epicus Doomicus Metallicus"... Для меня вообще не существует альбомов на сто процентов идеальных, но этот... На нём нет ни одного проходного момента. Каждая композиция, каждая часть цепляет по-своему.



Именно с него я во многом "позаимствовал" своё звучание соло-гитары. Особенно это касается соло в песне "Crystal Ball". Я всё время думал: "Обожаю этот звук. Интересно, как он его добился?" Годами пытался его повторить, а потом понял, что всё дело было в пальцах самого гитариста. Но, возможно, именно благодаря этим поискам это в какой-то степени стало частью уже моего собственного звучания.



Так что первым будет дебютник CANDLEMASS. Сейчас я слушаю самую разную музыку, но если говорить о восемнадцатилетнем мне... Когда в таком возрасте открываешь для себя музыку, она буквально выжигается внутри тебя. Поэтому вторым обязательно будет альбом TROUBLE — скорее всего, "Psalm 9"».



Говоря о третьем выборе, Gregor добавил:



«Сложный вопрос. Но когда мы только создали PARADISE LOST, мы с Nick'ом Holmes'ом жили вместе. Снимали один дом. И каждую субботу, перед тем как отправиться гулять, включали на полную громкость альбом CARNIVORE "Retaliation".



Под него мы собирались: делали огромные причёски, Nick облачался в свою коричневую кожаную одежду, я — во всё чёрное кожаное. А потом выходили из дома и стояли на автобусной остановке вместе с толпой пожилых женщин, ожидая автобус в город».







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