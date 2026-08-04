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TARJA TURUNEN об уходе из NIGHTWISH: «Они хотели меня публично уничтожить»



TARJA TURUNEN в интервью Metal Hammer поделилась своими воспоминаниями о расставании с NIGHTWISH в 2005 году:



«Очень печально, как всё закончилось с NIGHTWISH, но единственное, что я бы сделала по-другому, — это, наверное, заставила бы их пройти через ад. У меня были все права, были контракты, и если бы я поступила в соответствии со своими правами, они бы надолго оказались в неприятном положении, но я этого не сделала. Я просто решила уйти и двигаться дальше».



Она была уволена из NIGHTWISH в конце гастрольного тура группы 2005 года: ей вручили открытое письмо, которое одновременно было опубликовано на сайте NIGHTWISH. В письме остальные участники NIGHTWISH написали:



«К сожалению, для тебя бизнес, деньги и вещи, не имеющие ничего общего с эмоциями, стали гораздо важнее».



Tarja рассказала Metal Hammer:



«Дальше последовал их действительно тщательно продуманный план — они хотели меня публично уничтожить. Я не ожидала такого. Это было отвратительно.



Это был сумасшедший период, и в такой маленькой стране, как Финляндия, моё лицо три недели или около того не сходило с обложек таблоидов. Я уехала из своей родной страны. Мне пришлось. Я уехала в Буэнос-Айрес.



Это было тяжело, потому что это затронуло гораздо больше людей, а не только меня. Это затронуло мою семью, моих друзей. Все были опустошены. Мне потребовалось много времени, чтобы снова обрести доверие к людям. Но, к счастью, у меня прекрасные отношения и крепкий брак с мужем. Моя семья и друзья поддерживали меня в тот очень тяжёлый период».







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