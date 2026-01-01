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Tarja

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|||| 23 июн 2026

TARJA TURUNEN: «В NIGHTWISH я не была счастлива»



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TARJA TURUNEN в недавнем интервью спросили, собирается ли она когда-нибудь написать автобиографию, в которой она могла бы изложить свою версию разрыва с NIGHTWISH — отчасти в ответ на то, как её уход был представлен в официальной биографии группы «Once Upon A Nightwish: The Official Biography 1996-2006», которая была опубликована на финском языке в 2006 году, а на английском — тремя годами позже:

«Может быть, когда-нибудь. Я написала книгу во время пандемии COVID. Это не совсем биография. Она посвящена моей карьере, и я не слишком углублялась в своё прошлое с NIGHTWISH. Может быть, однажды я смогу вернуться к этому. Это всего лишь предположение. У меня нет ощущения, что мне нужно что-либо объяснять. Но могу сказать вам вот что: я практически не участвовала в создании "Once Upon A Nightwish". Со мной провели всего одно 20-минутное интервью по телефону, и всё. Но, может быть, когда-нибудь я смогу написать об этом в книге».

После того как интервьюер заметил, что Tururnen сейчас, гастролируя как сольная артистка, выглядит гораздо счастливее, чем когда она гастролировала с NIGHTWISH, она согласилась:

«Да, это так. У меня есть несколько коллег — например, Sharon из WITHIN TEMPTATION. Когда я гастролировала с ними — это было чуть больше года назад, может, почти два года назад — она спрашивала меня: "Как, чёрт возьми, ты умудряешься давать столько концертов постоянно, Tarja? Ты же постоянно в туре". Она спрашивала: "Как, чёрт возьми, ты столько работаешь? Ты же постоянно в туре". А я отвечала: "Да, это так". Но мне это действительно нравится. Мне это очень нравится, и на своих концертах я словно горящая лампочка. Я по-настоящему счастлива. Очень счастлива. И поэтому я рада слышать, что вы это во мне заметили, потому что это реально так.

Конечно, гастролировать тяжело. Я мать, и мне приходится уезжать из дома, закрывать дверь, оставлять семью и не видеть дом неделями. Это тяжело. Я скучаю по семье. Физически тяжело гастролировать и быть в дороге. Но у меня лучшая команда. Со мной действительно классные ребята. У меня прекрасная команда, музыканты. Мы все как одна счастливая семья. У меня нет группы, но я чувствую, что она со мной. Они всегда рядом, и это прекрасное чувство. Они поддерживают меня, и если у меня бывает паршивый день — а у всех бывают такие дни — они всегда готовы поддержать меня и подставить плечо, на котором можно поплакать. Так же было и с Marko. У нас были и хорошие дни, и плохие, и мы всегда поддерживали друг друга. Поэтому для меня очень важно чувствовать это счастье, потому что я ни за что не хотела бы вернуться к тому, что было в те дни в NIGHTWISH. Это было ужасно. Я не назвала бы это счастливым временем. Почему? Когда занимаешься музыкой, это должно приносить радость. Я хочу, чтобы люди приходили на мои концерты и уходили домой счастливыми. Да, обладать этой энергией — важно».

Turunen была уволена из NIGHTWISH в конце гастрольного тура 2005 года: ей вручили открытое письмо, которое одновременно было опубликовано на сайте NIGHTWISH. В письме остальные участники NIGHTWISH написали:

«К сожалению, для тебя бизнес, деньги и вещи, не имеющие ничего общего с эмоциями, стали гораздо важнее».




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