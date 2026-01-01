GLENN HUGHES: «В этом году я отдыхаю»



GLENN HUGHES в недавнем интервью поговорил о возможности дальнейших выступлений с THE DEAD DAISIES в этом году (единственное шоу запланировано на 30 мая):



Когда David Lowy предложил мне выступить на этом концерте, я не знал, что у них в планах, и было ли у них вообще что-то запланировано. Я собираюсь взять перерыв. Я с нетерпением жду этого. Но мы не обсуждали ничего, кроме Arcada Theatre. На самом деле это просто единоразовое чествование DEEP PURPLE и DEAD DAISIES.



Что касается меня, я собирался взять перерыв в 2026 году. Я работал как сумасшедший в течение 30 лет, и у меня почти не было времени, чтобы отдохнуть. Так что этот год для меня должен был стать годом без концертов и без альбомов. Так что всё, что я знаю, — это то, что я дам один концерт со своими друзьями, а всё остальное — в божьих руках.



Я постоянно гастролирую с 1992 года. И у меня не было хорошего длительного перерыва, и я подумал, что это будет тот год, когда я смогу это сделать».



Что касается того, как может звучать его будущая музыка, Glenn, выпустивший в 2025 году сольный альбом «Chosen», сказал:



«В прошлом году я говорил: я создаю рок-музыку уже 50 лет, даже больше, и как постоянно меняющийся артист я должен прислушиваться к своей душе, слушать и дышать. Я не говорю, что не буду создавать рок-музыку, но это не будет классический рок в чистом виде. Всё будет немного по-другому. Я не могу оставаться в рамках одной формулы. Я не могу так работать. Я меняюсь каждый раз, когда записываю альбом. В нём есть рок-настроение, но есть и грув, и R&B, и немного джаза. Так я и работаю. Я не могу создать "Burn Part 2" или "Addiction Part 2". Ни в коем случае. И я думаю, что неважно, сколько мне лет — мне может быть 20 или 70, это не имеет значения. У меня молодой дух. Я люблю сочинять музыку и люблю петь. Это моё любимое занятие».



Насчёт того, что побуждает его по-прежнему петь и творить после стольких лет, Hughes сказал:



«Я пою постоянно — и на сцене, и за её пределами. Мне дарован огромный дар — этот голос. В моём окружении есть четыре или пять моих друзей, и вы знаете, кто они, которые в моём возрасте всё ещё занимаются этим. И мы все очень благодарны за это. Но пока у меня есть эта способность петь и чувствовать то, что я чувствую, я считаю важным получать удовольствие от того, что я дарю это людям. Все эти годы мой голос получал огромную поддержку. Никто не испытывает большей благодарности, чем я, к людям, которые приходят посмотреть, как я пою. Я — концертный вокалист. Я — настоящий концертный певец».







