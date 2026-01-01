*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 27
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 23
Glenn Hughes

18 май 2026 : 		 GLENN HUGHES: «В этом году я отдыхаю»

10 янв 2026 : 		 GLENN HUGHES отменил весенний тур

30 дек 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Я не люблю стриминг»

28 ноя 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Я не слышу новых STONES и ZEPPELIN»

27 ноя 2025 : 		 GLENN HUGHES не берет в рот крепкого 245 478 часов

21 окт 2025 : 		 GLENN HUGHES о том, почему он отказался участвовать в RAINBOW

7 сен 2025 : 		 Почему GLENN HUGHES отказал Оззи

5 сен 2025 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

26 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES не планирует объявлять о своём последнем концерте

15 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES не собирается на пенсию

13 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Музыкальной индустрии больше не существует»

11 авг 2025 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

10 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Похоже, что это мой последний рок-альбом»

11 июл 2025 : 		 Видео с текстом от GLENN HUGHES

9 июн 2025 : 		 GLENN HUGHES о новом альбоме: «Это ещё одна глава о том, кто такой я»

6 июн 2025 : 		 GLENN HUGHES представил новое видео

26 ноя 2024 : 		 GLENN HUGHES уже 27 лет не берет в рот крепкого

1 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES: «Я должен полностью погрузиться в песню, чтобы спеть её»

12 сен 2024 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

19 июн 2024 : 		 GLENN HUGHES записал альбом за 19 дней

23 май 2024 : 		 GLENN HUGHES назвал любимые песни в исполнении DEEP PURPLE

5 май 2024 : 		 GLENN HUGHES: «Я не боюсь сцены»

13 апр 2024 : 		 GLENN HUGHES исполнил DEEP PURPLE

4 апр 2024 : 		 GLENN HUGHES завершил сочинение

25 мар 2024 : 		 GLENN HUGHES запишет альбом летом

11 мар 2024 : 		 GLENN HUGHES и JUSTIN HAWKINS в караоке
GLENN HUGHES: «В этом году я отдыхаю»



GLENN HUGHES в недавнем интервью поговорил о возможности дальнейших выступлений с THE DEAD DAISIES в этом году (единственное шоу запланировано на 30 мая):

Когда David Lowy предложил мне выступить на этом концерте, я не знал, что у них в планах, и было ли у них вообще что-то запланировано. Я собираюсь взять перерыв. Я с нетерпением жду этого. Но мы не обсуждали ничего, кроме Arcada Theatre. На самом деле это просто единоразовое чествование DEEP PURPLE и DEAD DAISIES.

Что касается меня, я собирался взять перерыв в 2026 году. Я работал как сумасшедший в течение 30 лет, и у меня почти не было времени, чтобы отдохнуть. Так что этот год для меня должен был стать годом без концертов и без альбомов. Так что всё, что я знаю, — это то, что я дам один концерт со своими друзьями, а всё остальное — в божьих руках.

Я постоянно гастролирую с 1992 года. И у меня не было хорошего длительного перерыва, и я подумал, что это будет тот год, когда я смогу это сделать».

Что касается того, как может звучать его будущая музыка, Glenn, выпустивший в 2025 году сольный альбом «Chosen», сказал:

«В прошлом году я говорил: я создаю рок-музыку уже 50 лет, даже больше, и как постоянно меняющийся артист я должен прислушиваться к своей душе, слушать и дышать. Я не говорю, что не буду создавать рок-музыку, но это не будет классический рок в чистом виде. Всё будет немного по-другому. Я не могу оставаться в рамках одной формулы. Я не могу так работать. Я меняюсь каждый раз, когда записываю альбом. В нём есть рок-настроение, но есть и грув, и R&B, и немного джаза. Так я и работаю. Я не могу создать "Burn Part 2" или "Addiction Part 2". Ни в коем случае. И я думаю, что неважно, сколько мне лет — мне может быть 20 или 70, это не имеет значения. У меня молодой дух. Я люблю сочинять музыку и люблю петь. Это моё любимое занятие».

Насчёт того, что побуждает его по-прежнему петь и творить после стольких лет, Hughes сказал:

«Я пою постоянно — и на сцене, и за её пределами. Мне дарован огромный дар — этот голос. В моём окружении есть четыре или пять моих друзей, и вы знаете, кто они, которые в моём возрасте всё ещё занимаются этим. И мы все очень благодарны за это. Но пока у меня есть эта способность петь и чувствовать то, что я чувствую, я считаю важным получать удовольствие от того, что я дарю это людям. Все эти годы мой голос получал огромную поддержку. Никто не испытывает большей благодарности, чем я, к людям, которые приходят посмотреть, как я пою. Я — концертный вокалист. Я — настоящий концертный певец».




