сегодня



GLENN HUGHES: «Музыкальной индустрии больше не существует»



GLENN HUGHES в недавнем интервью рассказал о том, как изменилась музыкальная индустрия за пять с половиной десятилетий с момента начала его карьеры:



«Музыкальной индустрии больше не существует. Всё стало совсем иначе. Это совершенно другой мир. С того момента, как я начинал свою карьеру, всё полностью изменилось. Рекорд-лейблы — пустая трата времени. Люди, которые работают на рекорд-лейблах, не имеют ни малейшего представления о том, что они делают, по крайней мере в музыкальном плане. Они могут думать, что они прекрасно разбираются в бизнесе, но я так не считаю. Так что это совершенно другая сфера деятельности. И для новых, молодых артистов всё стало очень сложно».



На вопрос, чувствует ли он, что ему нужно снова играть по правилам, чтобы оставаться актуальным в современном музыкальном мире, он ответил:



«Чувствую ли я, что мне нужно снова играть по правилам? Нет. Нет, и я говорю это с благодарностью за то, что сейчас я нахожусь в такой ситуации, когда мне не нужно особо ни о чём беспокоиться, потому что я сделал практически всё, что хотел сделать в детстве. Всё, что я хочу делать сейчас, — это создавать музыку, давать концерты и получать удовольствие. И я не увлекаюсь ничем другим, кроме как созданием музыки сегодня, прямо сейчас, в этот самый момент».



Новый студийный альбом Гленна «Chosen» выйдет 5 сентября на лейбле Frontiers Music Srl:



01. Voice In My Head

02. My Alibi

03. Chosen

04. Heal

05. In The Golden

06. The Lost Parade

07. Hot Damn Thing

08. Black Cat Moan

09. Come And Go

10. Into The Fade



Recording lineup:



Glenn Hughes – Vocals

Søren Andersen - Guitar

Ash Sheehan - Drums

Bob Fridzema - Keys







+0 -0



просмотров: 153

