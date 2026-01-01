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*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 28
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*Видео с выступления SCORPIONS 35
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 28
*NORTHER возвращаются! 27
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Glenn Hughes

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GLENN HUGHES временно завязывает с концертами



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GLENN HUGHES объявил о завершении гастрольной деятельности и прекращении выступлений на сцене. По рекомендации врача Glenn, которому в конце этого месяца исполнится 75 лет, должен будет перенести операцию на сердце и принял трудное решение отказаться от выступлений на сцене на ближайшее время.

«В прошлом году у меня возникли некоторые проблемы со здоровьем. Результаты многочисленных МРТ, КТ и эхокардиограммы показали моей медицинской бригаде, что мне требуется очередная операция на открытом сердце. У меня реально нет другого выбора, ведь здоровье — мой главный приоритет. Я благодарен за то, что мне выпала жизнь, наполненная даром музыки… Спасибо вам за то, что вы шли рядом со мной».




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