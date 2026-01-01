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GLENN HUGHES временно завязывает с концертами



GLENN HUGHES объявил о завершении гастрольной деятельности и прекращении выступлений на сцене. По рекомендации врача Glenn, которому в конце этого месяца исполнится 75 лет, должен будет перенести операцию на сердце и принял трудное решение отказаться от выступлений на сцене на ближайшее время.



«В прошлом году у меня возникли некоторые проблемы со здоровьем. Результаты многочисленных МРТ, КТ и эхокардиограммы показали моей медицинской бригаде, что мне требуется очередная операция на открытом сердце. У меня реально нет другого выбора, ведь здоровье — мой главный приоритет. Я благодарен за то, что мне выпала жизнь, наполненная даром музыки… Спасибо вам за то, что вы шли рядом со мной».







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