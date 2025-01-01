Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
26 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES не планирует объявлять о своём последнем концерте

15 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES не собирается на пенсию

13 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Музыкальной индустрии больше не существует»

11 авг 2025 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

10 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Похоже, что это мой последний рок-альбом»

11 июл 2025 : 		 Видео с текстом от GLENN HUGHES

9 июн 2025 : 		 GLENN HUGHES о новом альбоме: «Это ещё одна глава о том, кто такой я»

6 июн 2025 : 		 GLENN HUGHES представил новое видео

26 ноя 2024 : 		 GLENN HUGHES уже 27 лет не берет в рот крепкого

1 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES: «Я должен полностью погрузиться в песню, чтобы спеть её»

12 сен 2024 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

19 июн 2024 : 		 GLENN HUGHES записал альбом за 19 дней

23 май 2024 : 		 GLENN HUGHES назвал любимые песни в исполнении DEEP PURPLE

5 май 2024 : 		 GLENN HUGHES: «Я не боюсь сцены»

13 апр 2024 : 		 GLENN HUGHES исполнил DEEP PURPLE

4 апр 2024 : 		 GLENN HUGHES завершил сочинение

25 мар 2024 : 		 GLENN HUGHES запишет альбом летом

11 мар 2024 : 		 GLENN HUGHES и JUSTIN HAWKINS в караоке

4 фев 2024 : 		 JOE BONAMASSA и DEREK SHERINIAN присоединились на сцене к GLENN HUGHES

29 дек 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Мне повезло, что я не умер»

24 ноя 2023 : 		 GLENN HUGHES показал, сколько не брал в рот крепкого

13 ноя 2023 : 		 GLENN HUGHES и CHAD SMITH исполнили DEEP PURPLE

30 окт 2023 : 		 GLENN HUGHES собирается записывать альбом

16 окт 2023 : 		 GLENN HUGHES открыл тур

2 окт 2023 : 		 GLENN HUGHES, ROBIN ZANDER, LZZY HALE, MATT SORUM на частной вечеринке в Бразилии

19 сен 2023 : 		 GLENN HUGHES планирует новый альбом
GLENN HUGHES не планирует объявлять о своём последнем концерте



GLENN HUGHES в недавнем интервью спросили, не хотел бы он вновь что-то сделать с Tony Iommi:

«Мы с ним очень хорошие друзья. Он живёт на другом конце света, и когда мы разговариваем, мы обсуждаем, стоит ли нам поработать вместе ещё. Это сродни поиску подходящего момента или возможности.

Люди спрашивают, буду ли я петь на будущем сольном альбоме Tony. Нет, не буду. Петь будет кто-то другой. Я не знаю, кто это».

Он также поделился мыслями о концерте «Back To The Beginning», который состоялся в прошлом месяце в Бирмингеме и стал последним выступлением Оззи Осборна и BLACK SABBATH:

«Эти ребята для меня как семья. Мы выросли вместе. Мы родились по соседству. Так что я знаю каждого участника этой группы с 1970 года. Можете себе представить, у нас много общего прошлого, мы дружим. Поэтому я хочу сказать, что очень благодарен за то, что у них была возможность сделать это. Я думаю, что каждая группа заслуживает последнего момента. И если это был последний момент... Но кто знает, правда? [Смеётся]».

На вопрос, хотел бы он сам объявить о своём последнем концерте, когда настанет время, Glenn ответил:

«Я не думаю об этом. Вряд ли я когда-нибудь скажу: "Это будет мой последний концерт", чтобы продать билеты. Мой последний концерт будет моим последним концертом. И я надеюсь, что я ещё буду с вами некоторое время, но я не планирую устраивать ничего подобного. Возможно, всё изменится, но я не знаю».




просмотров: 132

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
