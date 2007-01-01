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GLENN HUGHES о Дональде Трампе В ходе недавнего интервью Rock Meeting у GLENN'a HUGHES'a спросили о том, что он думает о новом президенте США:



«Это для меня непростой вопрос, так как мои тёща и свёкр ярые республиканцы, а моя жена очень, очень страстная поклонница Хиллари, и она с ней знакома. Так что для меня всё совсем непросто, так как я вынужден жить в доме, где в этом плане всё разделено на два лагеря. Сложно за обеденным столом говорить о политике.



Я просто считаю, что лидер свободно мира Дональд Трамп, должен быть очень, очень, очень осторожен, потому что я не думаю, что он достаточно умён. Но он нуждается в окружении, которое будет умнее его, и в людях, знакомых с реалиями в экономике, глобальном потеплении и прочим... Я могу продолжать бесконечно.



У нас есть лидер свободного мира, который не является политиком. В каком-то плане это хорошо, потому что у нас есть некто, который, быть может, совершит прорыв в борьбе с терроризмом. Я думаю, что он достаточно крут для этого. Но сможет ли он справиться с Путиным? Договорится ли с китайцами? Обратит внимание на глобальное потепление? Не уверен. Он должен окружить себя очень, очень умными американцами. И тогда Бог поможет всем нам».



В этом же интервью у него спросили и о том, что он думает относительно Брекзита:



«Выход из европейской экономики, полагаю, отразится на тех, кто живёт за пределами Великобритании. Это отразится на мне как американце и британце, и я считаю, что это неверное решение. Для меня сложно комментировать это решение, так как уже сорок три года я живу в Калифорнии. Но это отразится на нас экономически. Это скажется на тех, кто живет вне Британии, но кто платит налоги, как я. Так что не думаю, что мне это будет выгодно. Это дурацкое и очень глупое решение, как по мне».















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