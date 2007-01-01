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*Glenn Hughes*



20 янв 2017 : 		 GLENN HUGHES о Дональде Трампе

9 ноя 2016 : 		 GLENN HUGHES: «Я стал более прилежным музыкантом»

22 окт 2016 : 		 Новое видео GLENN HUGHES

19 окт 2016 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

7 окт 2016 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

21 сен 2016 : 		 Новое видео GLENN HUGHES

8 сен 2016 : 		 EPK от GLENN HUGHES

5 сен 2016 : 		 PAT THRALL присоединился на сцене к GLENN HUGHES

1 сен 2016 : 		 Новый альбом GLENN HUGHES выйдет осенью

30 авг 2016 : 		 GLENN HUGHES отказался играть с RITCHIE BLACKMORE'ом

12 авг 2016 : 		 GLENN HUGHES открыл тур

8 авг 2016 : 		 GLENN HUGHES о новом альбоме

30 июн 2016 : 		 GLENN HUGHES: «Да я не помню, что было в 80-е!»

21 июн 2016 : 		 GLENN HUGHES записывает новый альбом

14 мар 2016 : 		 GLENN HUGHES: «"Burn" — вот почему меня берут в Зал славы»

13 фев 2016 : 		 GLENN HUGHES отменил тур по США

26 окт 2015 : 		 GLENN HUGHES считает, что реюнион состава DEEP PURPLE "Mark III" вряд ли когда-нибудь случится

19 окт 2015 : 		 Акустика от GLENN HUGHES

12 окт 2015 : 		 GLENN HUGHES о самых ярких и плохих моментах жизни

8 окт 2015 : 		 GLENN HUGHES: «После DEEP PURPLE я больше не езжу в такие туры»

27 авг 2015 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

20 авг 2015 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

4 июн 2015 : 		 Бывший гитарист WHITESNAKE/DIO поедет в тур с GLENN HUGHES

21 май 2014 : 		 GLENN HUGHES в прошлом году перенес операцию

25 дек 2013 : 		 Сын Леннона на новом альбоме GLENN HUGHES

29 янв 2013 : 		 Концертный релиз GLENN HUGHES выйдет в феврале

26 окт 2012 : 		 GLENN HUGHES, STEVE VAI, CHAD SMITH: создание 'Highway Star'

24 окт 2012 : 		 GLENN HUGHES, CHAD SMITH: создание 'Maybe I'm A Leo'

12 мар 2012 : 		 GLENN HUGHES вспоминает Гэри Мура

16 ноя 2011 : 		 GLENN HUGHES планирует новый альбом

16 май 2011 : 		 GLENN HUGHES в акустике

9 окт 2010 : 		 GLENN HUGHES может что-то записать с JULIAN'ом LENNON'ом

30 июл 2010 : 		 Семплы с нового ЕР GLENN'a HUGHES'a

4 июн 2010 : 		 GLENN HUGHES примет участие в записи альбома ONE SOUL THRUST

17 май 2010 : 		 GLENN HUGHES о смерти DIO

6 янв 2010 : 		 GLENN HUGHES работает с 'просто удивительной' группой

7 дек 2009 : 		 Новый DVD GLENN'а HUGHES'а

23 окт 2009 : 		 GLENN HUGHES планирует большой тур

17 апр 2008 : 		 Новое видео GLENN'а HUGHES'а в сети

14 мар 2008 : 		 Новый альбом от GLENN HUGHES: подробности выхода и фрагменты песен

5 фев 2008 : 		 GLENN HUGHES: "У меня не бывает двух одинаковых альбомов"

12 окт 2007 : 		 GLENN HUGHES дописывает лирику для нового альбома

24 июл 2007 : 		 Антология от GLENN'a HUGHES'a

29 июн 2007 : 		 GLENN HUGHES принял назад гитариста J.J. Marsh'а

20 фев 2007 : 		 Еще одно видео GLENN'a HUGHES'a

3 фев 2007 : 		 Glenn Hughes : новое видео в сети

31 окт 2006 : 		 CD/DVD от GLENN HUGHES "Live At The Basement" выйдет в 2007 году

23 июн 2006 : 		 GLENN HUGHES: Акустическое выступление снято для DVD

9 апр 2006 : 		 GLENN HUGHES: Трек-лист "Music For The Divine"

13 мар 2006 : 		 GLENN HUGHES объявляет название нового альбома

5 фев 2006 : 		 GLENN HUGHES: новый сольный альбом в мае

1 дек 2005 : 		 GLENN HUGHES работает над новым альбомом с гитаристом RED HOT CHILI PEPPERS

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GLENN HUGHES о Дональде Трампе

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В ходе недавнего интервью Rock Meeting у GLENN'a HUGHES'a спросили о том, что он думает о новом президенте США:

«Это для меня непростой вопрос, так как мои тёща и свёкр ярые республиканцы, а моя жена очень, очень страстная поклонница Хиллари, и она с ней знакома. Так что для меня всё совсем непросто, так как я вынужден жить в доме, где в этом плане всё разделено на два лагеря. Сложно за обеденным столом говорить о политике.

Я просто считаю, что лидер свободно мира Дональд Трамп, должен быть очень, очень, очень осторожен, потому что я не думаю, что он достаточно умён. Но он нуждается в окружении, которое будет умнее его, и в людях, знакомых с реалиями в экономике, глобальном потеплении и прочим... Я могу продолжать бесконечно.

У нас есть лидер свободного мира, который не является политиком. В каком-то плане это хорошо, потому что у нас есть некто, который, быть может, совершит прорыв в борьбе с терроризмом. Я думаю, что он достаточно крут для этого. Но сможет ли он справиться с Путиным? Договорится ли с китайцами? Обратит внимание на глобальное потепление? Не уверен. Он должен окружить себя очень, очень умными американцами. И тогда Бог поможет всем нам».

В этом же интервью у него спросили и о том, что он думает относительно Брекзита:

«Выход из европейской экономики, полагаю, отразится на тех, кто живёт за пределами Великобритании. Это отразится на мне как американце и британце, и я считаю, что это неверное решение. Для меня сложно комментировать это решение, так как уже сорок три года я живу в Калифорнии. Но это отразится на нас экономически. Это скажется на тех, кто живет вне Британии, но кто платит налоги, как я. Так что не думаю, что мне это будет выгодно. Это дурацкое и очень глупое решение, как по мне».

GLENN HUGHES Says DONALD TRUMP Is 'Not That Smart,' Calls Brexit 'A Very Foolish Decision'






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

hamster
20 янв 2017, 10:58		Да куда жвы все блять лезете? Тренькайте на гитарках и не пиздите, и будет вам радость.


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