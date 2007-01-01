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*Glenn Hughes*



14 сен 2018 : 		 GLENN HUGHES: «Если Mick Jagger ещё в деле, то у меня есть шанс!»

11 сен 2018 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

27 авг 2018 : 		 GLENN HUGHES открыл американскую часть тура

27 авг 2018 : 		 GLENN HUGHES о возможном сотрудничестве с COVERDALE'ом

21 авг 2018 : 		 GLENN HUGHES об Арете Франклин

23 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления GLENN HUGHES

16 фев 2018 : 		 GLENN HUGHES о Дейве Холланде

8 фев 2018 : 		 GLENN HUGHES собирается выпустить фильм о текущем турне

16 янв 2018 : 		 GLENN HUGHES об исполнении песен DEEP PURPLE

4 окт 2017 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

29 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES о RITCHIE BLACKMORE: «Он большой оригинал»

27 сен 2017 : 		 Причина раннего завершения шоу GLENN HUGHES

27 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES сократил выступление

22 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

20 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES завершил запись «секретного проекта»

1 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES, DAVID COVERDALE и Джон Лорд пытались собраться вместе

28 авг 2017 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

26 авг 2017 : 		 JOE PERRY, GLENN HUGHES на новом альбоме BILLY RAY CYRUS

24 авг 2017 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

15 авг 2017 : 		 GLENN HUGHES об успехе "Burn" DEEP PURPLE

22 фев 2017 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

20 янв 2017 : 		 GLENN HUGHES о Дональде Трампе

9 ноя 2016 : 		 GLENN HUGHES: «Я стал более прилежным музыкантом»

22 окт 2016 : 		 Новое видео GLENN HUGHES

19 окт 2016 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

7 окт 2016 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

21 сен 2016 : 		 Новое видео GLENN HUGHES

8 сен 2016 : 		 EPK от GLENN HUGHES

5 сен 2016 : 		 PAT THRALL присоединился на сцене к GLENN HUGHES

1 сен 2016 : 		 Новый альбом GLENN HUGHES выйдет осенью

30 авг 2016 : 		 GLENN HUGHES отказался играть с RITCHIE BLACKMORE'ом

12 авг 2016 : 		 GLENN HUGHES открыл тур

8 авг 2016 : 		 GLENN HUGHES о новом альбоме

30 июн 2016 : 		 GLENN HUGHES: «Да я не помню, что было в 80-е!»

21 июн 2016 : 		 GLENN HUGHES записывает новый альбом

14 мар 2016 : 		 GLENN HUGHES: «"Burn" — вот почему меня берут в Зал славы»

13 фев 2016 : 		 GLENN HUGHES отменил тур по США

26 окт 2015 : 		 GLENN HUGHES считает, что реюнион состава DEEP PURPLE "Mark III" вряд ли когда-нибудь случится

19 окт 2015 : 		 Акустика от GLENN HUGHES

12 окт 2015 : 		 GLENN HUGHES о самых ярких и плохих моментах жизни

8 окт 2015 : 		 GLENN HUGHES: «После DEEP PURPLE я больше не езжу в такие туры»

27 авг 2015 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

20 авг 2015 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

4 июн 2015 : 		 Бывший гитарист WHITESNAKE/DIO поедет в тур с GLENN HUGHES

21 май 2014 : 		 GLENN HUGHES в прошлом году перенес операцию

25 дек 2013 : 		 Сын Леннона на новом альбоме GLENN HUGHES

29 янв 2013 : 		 Концертный релиз GLENN HUGHES выйдет в феврале

26 окт 2012 : 		 GLENN HUGHES, STEVE VAI, CHAD SMITH: создание 'Highway Star'

24 окт 2012 : 		 GLENN HUGHES, CHAD SMITH: создание 'Maybe I'm A Leo'

12 мар 2012 : 		 GLENN HUGHES вспоминает Гэри Мура

16 ноя 2011 : 		 GLENN HUGHES планирует новый альбом

16 май 2011 : 		 GLENN HUGHES в акустике

9 окт 2010 : 		 GLENN HUGHES может что-то записать с JULIAN'ом LENNON'ом

30 июл 2010 : 		 Семплы с нового ЕР GLENN'a HUGHES'a

4 июн 2010 : 		 GLENN HUGHES примет участие в записи альбома ONE SOUL THRUST

17 май 2010 : 		 GLENN HUGHES о смерти DIO

6 янв 2010 : 		 GLENN HUGHES работает с 'просто удивительной' группой

7 дек 2009 : 		 Новый DVD GLENN'а HUGHES'а

23 окт 2009 : 		 GLENN HUGHES планирует большой тур

17 апр 2008 : 		 Новое видео GLENN'а HUGHES'а в сети

14 мар 2008 : 		 Новый альбом от GLENN HUGHES: подробности выхода и фрагменты песен

5 фев 2008 : 		 GLENN HUGHES: "У меня не бывает двух одинаковых альбомов"

12 окт 2007 : 		 GLENN HUGHES дописывает лирику для нового альбома

24 июл 2007 : 		 Антология от GLENN'a HUGHES'a

29 июн 2007 : 		 GLENN HUGHES принял назад гитариста J.J. Marsh'а

20 фев 2007 : 		 Еще одно видео GLENN'a HUGHES'a

3 фев 2007 : 		 Glenn Hughes : новое видео в сети

31 окт 2006 : 		 CD/DVD от GLENN HUGHES "Live At The Basement" выйдет в 2007 году

23 июн 2006 : 		 GLENN HUGHES: Акустическое выступление снято для DVD

9 апр 2006 : 		 GLENN HUGHES: Трек-лист "Music For The Divine"

13 мар 2006 : 		 GLENN HUGHES объявляет название нового альбома

5 фев 2006 : 		 GLENN HUGHES: новый сольный альбом в мае

1 дек 2005 : 		 GLENN HUGHES работает над новым альбомом с гитаристом RED HOT CHILI PEPPERS

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|||| 14 сен 2018

GLENN HUGHES: «Если Mick Jagger ещё в деле, то у меня есть шанс!»

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Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK COUNTRY COMMUNION) недавно поговорил с Shawn'ом SixX'ом из "The Liquid Conversations" — небольшие выдержки доступны ниже.

О работе:

«Я просто очень, очень занят, больше, чем я был занят в течение десятилетий, и мне это нравится. Я в отличной умственной и физической форме, так что я решил пойти на это. Я знаю, чего не надо делать, — это действительно важно для меня. Очевидно, что становясь старше, — и я не скрываюсь от этого факта, что кто-то может пробить через Google, сколько мне лет, — дело в том, что я пережил это, я покончил с этим, у меня за плечами пять десятилетий, и я видел странное, дурацкое, прекрасное и причудливое. Я видел всё это, и больше ничего не изменится. Я был на гребне волны, и я был там и сделал это, и я очень благодарен до сих пор за то, что могу и что делаю».

О долголетии:

«Я живу настоящим, а не завтрашним днём. Я стараюсь жить настоящим. Для меня это всего лишь 24 часа в сутках. Я не сплю до полуночи. Я делаю так раз за разом, и для меня это подходит. Я не пытаюсь строить слишком много планов, потому что у Бога есть чувство юмора. Если у меня будут планы, он изменит их. Я просто продолжаю показывать себя с лучшей стороны... Кто бы мог подумать, что молодой Glenn Hughes в 21 год в DEEP PURPLE, который сейчас разговаривает с вами в 67 лет, кто бы мог подумать, что возможно делать песни, которые я делаю сейчас? Это просто непостижимо осознать, когда тебе немного за двадцать, что ты всё ещё будешь этим заниматься в такие-то годы. Но я всегда думаю о Mick'e Jagger'e и тех, кто старше. Раз он этим всё ещё занимается, то у меня есть шансы».

О том, как изменилась музыкальная индустрия за время его карьеры:

«Бизнес сейчас не тот, что раньше. Тогда всё было очень прямолинейно — это были агент, менеджер, промоутер, фэны и группа. В те времена не было никаких задников, барабанных установок разной конструкции и никаких лазеров. Были просто парни в джинсах, футболках и песни, а теперь всё совсем по-другому. Сейчас наступила новая эра. Интернет полностью изменил мир, и то, что я стараюсь аккуратно делать, так это идти в ногу со всем этим со своей командой, стараться оставаться как можно более актуальным в сегодняшнем возрасте, и идти в ногу с этими самонадеянными пацанами!»



GLENN HUGHES: If MICK JAGGER Is




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