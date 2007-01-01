14 сен 2018



GLENN HUGHES : «Если Mick Jagger ещё в деле, то у меня есть шанс!» Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK COUNTRY COMMUNION) недавно поговорил с Shawn'ом SixX'ом из "The Liquid Conversations" — небольшие выдержки доступны ниже.



О работе:



«Я просто очень, очень занят, больше, чем я был занят в течение десятилетий, и мне это нравится. Я в отличной умственной и физической форме, так что я решил пойти на это. Я знаю, чего не надо делать, — это действительно важно для меня. Очевидно, что становясь старше, — и я не скрываюсь от этого факта, что кто-то может пробить через Google, сколько мне лет, — дело в том, что я пережил это, я покончил с этим, у меня за плечами пять десятилетий, и я видел странное, дурацкое, прекрасное и причудливое. Я видел всё это, и больше ничего не изменится. Я был на гребне волны, и я был там и сделал это, и я очень благодарен до сих пор за то, что могу и что делаю».



О долголетии:



«Я живу настоящим, а не завтрашним днём. Я стараюсь жить настоящим. Для меня это всего лишь 24 часа в сутках. Я не сплю до полуночи. Я делаю так раз за разом, и для меня это подходит. Я не пытаюсь строить слишком много планов, потому что у Бога есть чувство юмора. Если у меня будут планы, он изменит их. Я просто продолжаю показывать себя с лучшей стороны... Кто бы мог подумать, что молодой Glenn Hughes в 21 год в DEEP PURPLE, который сейчас разговаривает с вами в 67 лет, кто бы мог подумать, что возможно делать песни, которые я делаю сейчас? Это просто непостижимо осознать, когда тебе немного за двадцать, что ты всё ещё будешь этим заниматься в такие-то годы. Но я всегда думаю о Mick'e Jagger'e и тех, кто старше. Раз он этим всё ещё занимается, то у меня есть шансы».



О том, как изменилась музыкальная индустрия за время его карьеры:



«Бизнес сейчас не тот, что раньше. Тогда всё было очень прямолинейно — это были агент, менеджер, промоутер, фэны и группа. В те времена не было никаких задников, барабанных установок разной конструкции и никаких лазеров. Были просто парни в джинсах, футболках и песни, а теперь всё совсем по-другому. Сейчас наступила новая эра. Интернет полностью изменил мир, и то, что я стараюсь аккуратно делать, так это идти в ногу со всем этим со своей командой, стараться оставаться как можно более актуальным в сегодняшнем возрасте, и идти в ногу с этими самонадеянными пацанами!»















+13 -1









просмотров: 1201

