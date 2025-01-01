сегодня



GLENN HUGHES о том, почему он отказался участвовать в RAINBOW



GLENN HUGHES дал интервью для Chaoszine, выдержки из которого приведены ниже.



Недавно вы упомянули, что 2026 год может стать годом Black Country Communion — должен выйти шестой студийный альбом и новый концертный диск. Этот план остаётся в силе?



«Мы записали альбом. Он выйдет следующей весной. Я не уверен, когда именно... Я вам первый об этом говорю. Вы слышали, как я говорил раньше: "Концерты будут", а потом они не состоялись. Так что я хочу, чтобы вы знали, я сказал это три месяца назад, а теперь я думаю, что, возможно, концертов не будет. Если их не будет, я не против, потому что я очень занят. Но это отличная группа. Я могу с этой группой сделать ровно столько, сколько могу. Я сочиняю большинство песен, я пою все песни, и я люблю Joe. Я люблю ребят».



Вряд ли кто-то действительно знает ответ на этот вопрос. Но, честно говоря, в этом году Black Country Communion были более активны, чем в предыдущие годы, с момента выпуска второго альбома в 2011 году. Должно быть, в вас и других участниках группы всё ещё горит огонь?



«Да, но я не думаю, что я буду записывать ещё один альбом Black Country Communion. Я скажу вам почему, и вы поймёте. Я не считаю это правильным. Записывать альбом в надежде, что будут концерты, а в итоге концертов нет. И я думаю: зачем я полгода занимался всем этим, записывал альбом, а потом не могу его продвигать? Так что я не хочу снова записывать альбом, думая, что будут концерты, а потом их не будет. Я не хочу этого делать».



Пару лет назад я брал интервью у бывшего клавишника Rainbow David Rosenthal, и он рассказал мне в интервью, что когда Ritchie Blackmore собирал Rainbow в 2015 году, ему предложили присоединиться к группе в качестве клавишника, тогда и вам тоже предложили присоединиться к группе. Это так?



«Я отказался, и я расскажу вам, почему. Мне позвонила тёща Ritchie и спросила: "Не хотел бы ты стать вокалистом и басистом Rainbow?" Я ответил: "Дайте мне подумать". Я поговорил с некоторыми людьми, а потом подумал: "Было бы неплохо увидеться с ним снова, поужинать, может быть, перекинуться шутками, и я мог бы заниматься этим некоторое время.



Потом я должен был лететь в Нью-Йорк, и за день до отъезда его тёща позвонила мне и сказала: "Glenn, Ritchie нашёл нового вокалиста и хочет знать, не хочешь ли ты играть на басу и быть вторым вокалистом, как это было с Coverdale'ом". Я рассмеялся и сказал: "Что? Вы хотите, чтобы я снова делал то же самое?" Я очень вежливо ответил: "Я ни за что не буду этого делать"».



Итак, на этот раз вы были очень близки к тому, чтобы воссоединиться с Ritchie Blackmore. Вы общались с ним после того, как он ушёл из Deep Purple в 1975 году?



«Нет. David тоже. Когда Ritchie ушёл из Deep Purple... Он странный парень — всё было кончено. Я говорю совершенно откровенно, что у нас никогда не было ссор. У нас никогда не было настоящих споров. Ему не нравились некоторые вещи, которые я сочинял, но у нас никогда не было разногласий. Он просто ушёл, и всё».



Кстати, о David'e, вы с ним общались в последнее время?



«Видел ли я его? Нет, но я слышу от него всякие шутки примерно раз в полгода. Он любит рассказывать анекдоты».



Насколько я знаю, он полностью ушёл из музыкального бизнеса, по крайней мере, не выступает вживую.



«Да. Вряд ли он снова будет петь — я говорю это с уважением. Я также думаю, что он вряд ли когда-нибудь снова будет гастролировать. Он иногда об этом говорит, но он говорит об этом уже много лет. Я просто хочу сказать, что я его люблю».



Как вы упомянули ранее, у вас в настоящее время нет планов на следующий альбом, если он вообще будет.



«Я не думаю, что буду записывать ещё один рок-альбом. Знаете, почему? Никто больше не покупает альбомы».



Я покупаю!



«Я говорю в общем. Вы покупаете, такие люди, как вы, конечно, но в целом никто не покупает. Я сочиняю эти вещи, записываю их, даю много интервью, а потом выходит альбом, и он великолепен. Он попадает в чарты в первую неделю, а потом всё — как будто всё закончилось. Я смеюсь, потому что думаю: "Что за фигня?" Знаете, так происходит со всеми. Не только со мной. Вы это видите. Я задаю себе вопрос: "Дело во мне? Нет". Я смотрю на The Darkness, на своих друзей и на всех остальных. Мои друзья говорят, что новые альбомы теперь как "вошёл и вышел". Но я по-настоящему доволен альбомом "Chosen". Если это последний рок-альбом Glenn'a, я думаю, что это отличное завершение».



Однако, если вы планируете выпускать музыку в других жанрах в будущем, не разумнее ли распространять её через другие каналы, нежели ваши последние рок-альбомы? Мне было интересно, думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы выпускать свою музыку независимо?



«Да, были разговоры об этом. Я мог бы сделать это самостоятельно, потому что у меня отличная команда. Сейчас у меня нет планов записывать новый альбом, но я уверен, что когда-нибудь это сделаю. То, что я сочиняю сейчас, не является роком, но это не совсем чистая чёрная музыка. Мне нравится заниматься этим, но я не чёрный — я белый, и большинство моих поклонников тоже белые».



Как вы уже упомянули, вы постоянно создаёте новую музыку, но мне интересно: как и где вы обычно записываете свои песни? Вы всегда носите с собой диктофон во время гастролей?



«У меня есть студия дома, и я провожу там время, сочиняя на всех видах инструментов. Всё, что мне нравится, я записываю — я никогда не задумываюсь о жанре».







