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GLENN HUGHES об исполнении песен DEEP PURPLE В ходе недавнего визита в "White Line Fever" Glenn Hughes сказал, что может оказаться последним из тех, кто будет из участников DEEP PURPLE исполнять эти композиции.



«Говорю это с уважением к команде, но DEEP PURPLE едут в тур, который называется "The Final Goodbye" или как-то так. И, кажется, они завязывают с гастролями, по крайней мере, мне так сказали.



Всё, что я могу сказать на этот счёт, так это то, что с уважением исполняю песни DEEP PURPLE, я и вовсе могу оказаться последним, кто будет это делать, и я собираюсь это делать со всей искренностью, уважением и любовью, исполняя всё для поклонников.



Я просто осознал, что пришло время нести этот факел, назовём это так, играя песни, которые я написал и записал будучи в команде, — три альбома и два концертных диска — и играть ряд песен, которые мы сделали с David'ом состава MKII, и ряд тем, что я аранжировал в этом составе в 1970-е. И я считаю, что это невероятно как для меня, — по новой прочувствовать и найти связь с этими песнями, так и для тех, кто чувствует духовную связь с этими темами и кто верит в них».



Glenn добавляет, что мотивацией стало и желание почтить тех, кого уже нет рядом:



«Знаете, почему я этим занимаюсь? Я потерял двоих — Джона и Томми. Я по сути изящно с ними прощаюсь... И одновременно с тем для меня это своего рода терапия, я испытываю невероятное удовольствие от исполнения и делаю всё искренне и с большой долей любви, потому что, как вы знаете, я почти такого не делал.



В конце 70-х я был практически никаким, так что отошел от дел и поправился. И годы спустя духовно я в прекрасном месте и просто стараюсь вернуть любовь фанатам и тем, кто преданно относится к творчеству группы. Есть уже два поколения поклонников DEEP PURPLE, фанаты моего возраста и их дети...»























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