GLENN HUGHES об исполнении песен DEEP PURPLE

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*Glenn Hughes*



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20 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES завершил запись «секретного проекта»

1 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES, DAVID COVERDALE и Джон Лорд пытались собраться вместе

28 авг 2017 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

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24 авг 2017 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

15 авг 2017 : 		 GLENN HUGHES об успехе "Burn" DEEP PURPLE

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20 янв 2017 : 		 GLENN HUGHES о Дональде Трампе

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22 окт 2016 : 		 Новое видео GLENN HUGHES

19 окт 2016 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

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21 июн 2016 : 		 GLENN HUGHES записывает новый альбом

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13 фев 2016 : 		 GLENN HUGHES отменил тур по США

26 окт 2015 : 		 GLENN HUGHES считает, что реюнион состава DEEP PURPLE "Mark III" вряд ли когда-нибудь случится

19 окт 2015 : 		 Акустика от GLENN HUGHES

12 окт 2015 : 		 GLENN HUGHES о самых ярких и плохих моментах жизни

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27 авг 2015 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

20 авг 2015 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

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21 май 2014 : 		 GLENN HUGHES в прошлом году перенес операцию

25 дек 2013 : 		 Сын Леннона на новом альбоме GLENN HUGHES

29 янв 2013 : 		 Концертный релиз GLENN HUGHES выйдет в феврале

26 окт 2012 : 		 GLENN HUGHES, STEVE VAI, CHAD SMITH: создание 'Highway Star'

24 окт 2012 : 		 GLENN HUGHES, CHAD SMITH: создание 'Maybe I'm A Leo'

12 мар 2012 : 		 GLENN HUGHES вспоминает Гэри Мура

16 ноя 2011 : 		 GLENN HUGHES планирует новый альбом

16 май 2011 : 		 GLENN HUGHES в акустике

9 окт 2010 : 		 GLENN HUGHES может что-то записать с JULIAN'ом LENNON'ом

30 июл 2010 : 		 Семплы с нового ЕР GLENN'a HUGHES'a

4 июн 2010 : 		 GLENN HUGHES примет участие в записи альбома ONE SOUL THRUST

17 май 2010 : 		 GLENN HUGHES о смерти DIO

6 янв 2010 : 		 GLENN HUGHES работает с 'просто удивительной' группой

7 дек 2009 : 		 Новый DVD GLENN'а HUGHES'а

23 окт 2009 : 		 GLENN HUGHES планирует большой тур

17 апр 2008 : 		 Новое видео GLENN'а HUGHES'а в сети

14 мар 2008 : 		 Новый альбом от GLENN HUGHES: подробности выхода и фрагменты песен

5 фев 2008 : 		 GLENN HUGHES: "У меня не бывает двух одинаковых альбомов"

12 окт 2007 : 		 GLENN HUGHES дописывает лирику для нового альбома

24 июл 2007 : 		 Антология от GLENN'a HUGHES'a

29 июн 2007 : 		 GLENN HUGHES принял назад гитариста J.J. Marsh'а

20 фев 2007 : 		 Еще одно видео GLENN'a HUGHES'a

3 фев 2007 : 		 Glenn Hughes : новое видео в сети

31 окт 2006 : 		 CD/DVD от GLENN HUGHES "Live At The Basement" выйдет в 2007 году

23 июн 2006 : 		 GLENN HUGHES: Акустическое выступление снято для DVD

9 апр 2006 : 		 GLENN HUGHES: Трек-лист "Music For The Divine"

13 мар 2006 : 		 GLENN HUGHES объявляет название нового альбома

5 фев 2006 : 		 GLENN HUGHES: новый сольный альбом в мае

1 дек 2005 : 		 GLENN HUGHES работает над новым альбомом с гитаристом RED HOT CHILI PEPPERS

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GLENN HUGHES об исполнении песен DEEP PURPLE

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В ходе недавнего визита в "White Line Fever" Glenn Hughes сказал, что может оказаться последним из тех, кто будет из участников DEEP PURPLE исполнять эти композиции.

«Говорю это с уважением к команде, но DEEP PURPLE едут в тур, который называется "The Final Goodbye" или как-то так. И, кажется, они завязывают с гастролями, по крайней мере, мне так сказали.

Всё, что я могу сказать на этот счёт, так это то, что с уважением исполняю песни DEEP PURPLE, я и вовсе могу оказаться последним, кто будет это делать, и я собираюсь это делать со всей искренностью, уважением и любовью, исполняя всё для поклонников.

Я просто осознал, что пришло время нести этот факел, назовём это так, играя песни, которые я написал и записал будучи в команде, — три альбома и два концертных диска — и играть ряд песен, которые мы сделали с David'ом состава MKII, и ряд тем, что я аранжировал в этом составе в 1970-е. И я считаю, что это невероятно как для меня, — по новой прочувствовать и найти связь с этими песнями, так и для тех, кто чувствует духовную связь с этими темами и кто верит в них».

Glenn добавляет, что мотивацией стало и желание почтить тех, кого уже нет рядом:

«Знаете, почему я этим занимаюсь? Я потерял двоих — Джона и Томми. Я по сути изящно с ними прощаюсь... И одновременно с тем для меня это своего рода терапия, я испытываю невероятное удовольствие от исполнения и делаю всё искренне и с большой долей любви, потому что, как вы знаете, я почти такого не делал.

В конце 70-х я был практически никаким, так что отошел от дел и поправился. И годы спустя духовно я в прекрасном месте и просто стараюсь вернуть любовь фанатам и тем, кто преданно относится к творчеству группы. Есть уже два поколения поклонников DEEP PURPLE, фанаты моего возраста и их дети...»





GLENN HUGHES






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