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GLENN HUGHES , DAVID COVERDALE и Джон Лорд пытались собраться вместе В ходе недавнего интервью Rolling Stone Australia у Glenn'a Hughes'a спросили, что он думает о недавних словах Ritchie, выразившего желание сыграть с DEEP PURPLE на ещё одном шоу:



«David, я и Джон, года за два до того, как ему поставили диагноз, мы пытались сделать реюнион, но никому из нас так и не удалось дозвониться до Ritchie. И после ряда бесплодных попыток и диагноза Джона мы оставили эти попытки. У меня нет какого-то сожаления или неприятных воспоминаний на этот счёт, такое случается в жизни, возможности появляются, возможности уходят. Я искренне верю в карму, я искренне верю в то, что всё случается так, как должно случиться. То, что осталось от нашей работы с David'ом, по-прежнему не забыто: я горжусь теми тремя альбомами, что мы записали. DEEP PURPLE сейчас ездят на гастроли, и можно представить, что они вышли на финишную прямую, раз назвали тур последним, это их прощальное "пока", и я могу лишь пожелать им всяческих успехов в этом деле!»



















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