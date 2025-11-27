Arts
Новости
Новости
*

Glenn Hughes

*



27 ноя 2025 : 		 GLENN HUGHES не берет в рот крепкого 245 478 часов

21 окт 2025 : 		 GLENN HUGHES о том, почему он отказался участвовать в RAINBOW

7 сен 2025 : 		 Почему GLENN HUGHES отказал Оззи

5 сен 2025 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

26 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES не планирует объявлять о своём последнем концерте

15 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES не собирается на пенсию

13 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Музыкальной индустрии больше не существует»

11 авг 2025 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

10 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Похоже, что это мой последний рок-альбом»

11 июл 2025 : 		 Видео с текстом от GLENN HUGHES

9 июн 2025 : 		 GLENN HUGHES о новом альбоме: «Это ещё одна глава о том, кто такой я»

6 июн 2025 : 		 GLENN HUGHES представил новое видео

26 ноя 2024 : 		 GLENN HUGHES уже 27 лет не берет в рот крепкого

1 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES: «Я должен полностью погрузиться в песню, чтобы спеть её»

12 сен 2024 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

19 июн 2024 : 		 GLENN HUGHES записал альбом за 19 дней

23 май 2024 : 		 GLENN HUGHES назвал любимые песни в исполнении DEEP PURPLE

5 май 2024 : 		 GLENN HUGHES: «Я не боюсь сцены»

13 апр 2024 : 		 GLENN HUGHES исполнил DEEP PURPLE

4 апр 2024 : 		 GLENN HUGHES завершил сочинение

25 мар 2024 : 		 GLENN HUGHES запишет альбом летом

11 мар 2024 : 		 GLENN HUGHES и JUSTIN HAWKINS в караоке

4 фев 2024 : 		 JOE BONAMASSA и DEREK SHERINIAN присоединились на сцене к GLENN HUGHES

29 дек 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Мне повезло, что я не умер»

24 ноя 2023 : 		 GLENN HUGHES показал, сколько не брал в рот крепкого

13 ноя 2023 : 		 GLENN HUGHES и CHAD SMITH исполнили DEEP PURPLE
GLENN HUGHES не берет в рот крепкого 245 478 часов



GLENN HUGHES отметил 28 лет трезвости:

«По милости Божьей я живу чистой и трезвой жизнью. Сегодня я отмечаю 28-летие воздержания от наркотиков и алкоголя. Я один из тех счастливчиков, кто сдался и вверил свою жизнь моему создателю, и вернулся к источнику, духовному существу, живущему человеческим опытом.

Мои молитвы обращены ко всем тем, кто все еще страдает, вы не одиноки, друзья мои. Посылаю всем вам любовь и утешение.

25 лет назад, я женился на любви всей моей жизни, @gabihughes7. Я не могу представить свою жизнь без нее, я не думаю, что был бы здесь, если бы мы не встретились на том свидании вслепую, которое у нас было в Санта-Монике.

Для меня большая честь быть твоим мужчиной. Я люблю тебя, Габ».






Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 ноя 2025
Corpsegrinder04
Человек 28 лет живёт с девизом "Кто не курит и не пьёт, тот и в ж.пу не даёт." И в рот крепкого тоже ни того.
27 ноя 2025
V
Vasso667
ну и молодец
