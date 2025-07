11 июл 2025



Видео с текстом от GLENN HUGHES



Voice In My Head, официальное видео с текстом от GLENN HUGHES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chosen", выходящего пятого сентября на Frontiers Music Srl:



01. Voice In My Head

02. My Alibi

03. Chosen

04. Heal

05. In The Golden

06. The Lost Parade

07. Hot Damn Thing

08. Black Cat Moan

09. Come And Go

10. Into The Fade http://www.glennhughes.com







+0 -0



просмотров: 38