Новости
*

Glenn Hughes

*



11 авг 2025 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

10 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Похоже, что это мой последний рок-альбом»

11 июл 2025 : 		 Видео с текстом от GLENN HUGHES

9 июн 2025 : 		 GLENN HUGHES о новом альбоме: «Это ещё одна глава о том, кто такой я»

6 июн 2025 : 		 GLENN HUGHES представил новое видео

26 ноя 2024 : 		 GLENN HUGHES уже 27 лет не берет в рот крепкого

1 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES: «Я должен полностью погрузиться в песню, чтобы спеть её»

12 сен 2024 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

19 июн 2024 : 		 GLENN HUGHES записал альбом за 19 дней

23 май 2024 : 		 GLENN HUGHES назвал любимые песни в исполнении DEEP PURPLE

5 май 2024 : 		 GLENN HUGHES: «Я не боюсь сцены»

13 апр 2024 : 		 GLENN HUGHES исполнил DEEP PURPLE

4 апр 2024 : 		 GLENN HUGHES завершил сочинение

25 мар 2024 : 		 GLENN HUGHES запишет альбом летом

11 мар 2024 : 		 GLENN HUGHES и JUSTIN HAWKINS в караоке

4 фев 2024 : 		 JOE BONAMASSA и DEREK SHERINIAN присоединились на сцене к GLENN HUGHES

29 дек 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Мне повезло, что я не умер»

24 ноя 2023 : 		 GLENN HUGHES показал, сколько не брал в рот крепкого

13 ноя 2023 : 		 GLENN HUGHES и CHAD SMITH исполнили DEEP PURPLE

30 окт 2023 : 		 GLENN HUGHES собирается записывать альбом

16 окт 2023 : 		 GLENN HUGHES открыл тур

2 окт 2023 : 		 GLENN HUGHES, ROBIN ZANDER, LZZY HALE, MATT SORUM на частной вечеринке в Бразилии

19 сен 2023 : 		 GLENN HUGHES планирует новый альбом

11 сен 2023 : 		 JOE BONAMASSA и CHAD SMITH присоединились на сцене к GLENN HUGHES

9 сен 2023 : 		 Альбом GLENN HUGHES и ROBIN GEORGE все таки выйдет на CD

4 сен 2023 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES
Новая песня GLENN HUGHES



"'Into The Fade", новая песня GLENN HUGHES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chosen", , выход которого запланирован на пятое сентября на Frontiers Music Srl:

01. Voice In My Head
02. My Alibi
03. Chosen
04. Heal
05. In The Golden
06. The Lost Parade
07. Hot Damn Thing
08. Black Cat Moan
09. Come And Go
10. Into The Fade

Recording lineup:

Glenn Hughes – Vocals
Søren Andersen - Guitar
Ash Sheehan - Drums
Bob Fridzema - Keys




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом