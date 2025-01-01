сегодня



Новая песня GLENN HUGHES



"'Into The Fade", новая песня GLENN HUGHES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chosen", , выход которого запланирован на пятое сентября на Frontiers Music Srl:



01. Voice In My Head

02. My Alibi

03. Chosen

04. Heal

05. In The Golden

06. The Lost Parade

07. Hot Damn Thing

08. Black Cat Moan

09. Come And Go

10. Into The Fade



Recording lineup:



Glenn Hughes – Vocals

Søren Andersen - Guitar

Ash Sheehan - Drums

Bob Fridzema - Keys







+1 -0



просмотров: 121

