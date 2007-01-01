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GLENN HUGHES о RITCHIE BLACKMORE: «Он большой оригинал» В ходе недавнего интервью у GLENN'a HUGHES'a спросили, что он думает о новой инкарнации RAINBOW:



«Всё, что я могу сказать о Ritchie, это то, что ему 72. Если мне повезёт, мне тоже будет 72. Он большой оригинал — со всем уважением — и я желаю ему счастливой жизни.



Он говорит, что несчастлив, он хочет быть злым или что там ещё... Что бы он ни делал в жизни, он странный человек, но я просто хочу пожелать ему только самого наилучшего. Я провёл замечательное время в сотрудничестве с ним, и надеюсь, что он будет продолжать».















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