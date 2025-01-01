28 ноя 2025



GLENN HUGHES: «Я не слышу новых STONES и ZEPPELIN»



GLENN HUGHES в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он испытывает, когда его называют «голосом рока»:



«Для меня это нечто особенное. Меня так называют уже очень давно. Для меня большая честь быть голосом рока. Это потрясающе. Я очень благодарен за признание, и поэтому я очень рад снова быть здесь с вами и выступать».



О том, как он заботится о своём голосе, Glenn сказал:



«Я делаю много разминочных упражнений. Я занимаюсь йогой, делаю дыхательные упражнения. Я много сплю. Я пью много воды».



Он также рассказал о своих музыкальных влияниях:



«Я занимаюсь этим всю свою жизнь, с подросткового возраста. Музыка, которую я слушал, когда был очень молод, представляет собой смесь американской и английской музыки, а также чёрной американской музыки и британского хард-рока. Когда смешиваются эти жанры, получается суп, который и есть суть Glenn Hughes. Это смесь, опять же, американского ритм-н-блюза и британского блюза. Вот кем я являюсь».



На тему того, как его музыка эволюционировала за последние несколько десятилетий, он сказал:



«Я думаю, что на самом деле есть разница в том, кем я был и кем я стал. С каждым годом я расту, создаётся новая версия меня. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я смотрю на всё это и понимаю, что в молодости добился большого успеха. И на протяжении всей моей жизни со мной происходили разные вещи — хорошие, плохие, странные, замечательные, сумасшедшие. Но я принимаю всё это. Я не стыжусь ничего из того, что я когда-либо делал, потому что я сейчас здесь, разговариваю с вами о том, что происходит сейчас. Это действительно важно».



На вопрос, есть ли новые артисты, которых он слушает, Glenn ответил:



«Среди новой музыки я не слышу нового Принса. Я не слышу нового Джеффа Бакли. Я не слышу новых LED ZEPPELIN. Я не слышу новых ROLLING STONES. Я ничего подобного не слышу. Поэтому я жду, когда услышу нечто по-настоящему особенное. Я надеюсь, что это произойдёт.



Сейчас, когда появился искусственный интеллект, всё звучит очень фальшиво. Я считаю, что это неестественно. Происходящее за кулисами нереально. Так не должно быть. Я бы хотел услышать кого-то с фортепиано и вокалом или гитарой и вокалом, и ничего больше. Просто что-то очень простое, продолжительностью три минуты, что-то очень органичное и то, что сразу захватывает, как раньше. Я не говорю о том, "как раньше" это было для меня; я думаю, что было бы лучше, если бы появилось что-то действительно оригинальное и очень мелодичное».







