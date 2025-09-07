Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 95
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 95
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
[= ||| все новости группы



*

Glenn Hughes

*



7 сен 2025 : 		 Почему GLENN HUGHES отказал Оззи

5 сен 2025 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

26 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES не планирует объявлять о своём последнем концерте

15 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES не собирается на пенсию

13 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Музыкальной индустрии больше не существует»

11 авг 2025 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

10 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Похоже, что это мой последний рок-альбом»

11 июл 2025 : 		 Видео с текстом от GLENN HUGHES

9 июн 2025 : 		 GLENN HUGHES о новом альбоме: «Это ещё одна глава о том, кто такой я»

6 июн 2025 : 		 GLENN HUGHES представил новое видео

26 ноя 2024 : 		 GLENN HUGHES уже 27 лет не берет в рот крепкого

1 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES: «Я должен полностью погрузиться в песню, чтобы спеть её»

12 сен 2024 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

19 июн 2024 : 		 GLENN HUGHES записал альбом за 19 дней

23 май 2024 : 		 GLENN HUGHES назвал любимые песни в исполнении DEEP PURPLE

5 май 2024 : 		 GLENN HUGHES: «Я не боюсь сцены»

13 апр 2024 : 		 GLENN HUGHES исполнил DEEP PURPLE

4 апр 2024 : 		 GLENN HUGHES завершил сочинение

25 мар 2024 : 		 GLENN HUGHES запишет альбом летом

11 мар 2024 : 		 GLENN HUGHES и JUSTIN HAWKINS в караоке

4 фев 2024 : 		 JOE BONAMASSA и DEREK SHERINIAN присоединились на сцене к GLENN HUGHES

29 дек 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Мне повезло, что я не умер»

24 ноя 2023 : 		 GLENN HUGHES показал, сколько не брал в рот крепкого

13 ноя 2023 : 		 GLENN HUGHES и CHAD SMITH исполнили DEEP PURPLE

30 окт 2023 : 		 GLENN HUGHES собирается записывать альбом

16 окт 2023 : 		 GLENN HUGHES открыл тур
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Почему GLENN HUGHES отказал Оззи



zoom
GLENN HUGHES в недавнем интервью раскрыл малоизвестную главу своей легендарной карьеры: в 1979 году Оззи Осборн лично предложил ему присоединиться к своей новой группе вскоре после ухода из Black Sabbath.

«Он хотел, чтобы я играл с ним в группе в 1979 году. В то время я не хотел возвращаться к игре на бас-гитаре и второму вокалу. При всём уважении, потому что я очень люблю Оззи, я просто хотел быть тем GLENN HUGHES, которого мы все знаем сейчас — ведущим вокалистом и бас-гитаристом, поэтому мне пришлось отказаться».

Он также рассказал о том, как глубоко его затронул уход из жизни Оззи:

«Оззи был одним из моих ближайших друзей, особенно в семидесятых, когда мы жили в восьми милях друг от друга. Он проводил много времени в моём доме, я проводил много времени в его. Все эти годы Оззи был мне очень близок. Оззи был одним из самых искренних людей, которых я когда-либо встречал, — искренним, любящим, добрым человеком.

Когда мы теряем кого-то, общественность теряет известного человека или кумира. Но я потерял члена семьи».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 сен 2025
M
Mike Barlow
Ага, и с Гэри Муром что-то не станцевалось.
Видимо, изначально мысль вертелась вокруг супер-группы из именитых "ветеранов".
Потом уже получилось "суета вокруг Великого И Ужасного".
7 сен 2025
resurgamresponses
Глен настоящий джентльмен, и не говорит все что думает.
в те времена будущее Оза Великого было в тумане... никто не думал, что...
7 сен 2025
M
Mike Barlow
resurgamresponses, гленн-2025, конечно, человек тактичный, и вообще от него сияние исходит.
Но тогда он пребывал примерно в том же состоянии, что и Оззи. Есть шутка что Аэросмит снюхали "половину Перу".
Ну, а вторую половину снюхал Хьюз.
просмотров: 363

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом