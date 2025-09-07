сегодня



Почему GLENN HUGHES отказал Оззи



GLENN HUGHES в недавнем интервью раскрыл малоизвестную главу своей легендарной карьеры: в 1979 году Оззи Осборн лично предложил ему присоединиться к своей новой группе вскоре после ухода из Black Sabbath.



«Он хотел, чтобы я играл с ним в группе в 1979 году. В то время я не хотел возвращаться к игре на бас-гитаре и второму вокалу. При всём уважении, потому что я очень люблю Оззи, я просто хотел быть тем GLENN HUGHES, которого мы все знаем сейчас — ведущим вокалистом и бас-гитаристом, поэтому мне пришлось отказаться».



Он также рассказал о том, как глубоко его затронул уход из жизни Оззи:



«Оззи был одним из моих ближайших друзей, особенно в семидесятых, когда мы жили в восьми милях друг от друга. Он проводил много времени в моём доме, я проводил много времени в его. Все эти годы Оззи был мне очень близок. Оззи был одним из самых искренних людей, которых я когда-либо встречал, — искренним, любящим, добрым человеком.



Когда мы теряем кого-то, общественность теряет известного человека или кумира. Но я потерял члена семьи».







