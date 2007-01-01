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GLENN HUGHES завершил запись «секретного проекта» Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, BLACK COUNTRY COMMUNION) в ходе недавнего интервью рассказал о о том, чем занимается в настоящий момент:



«Я пишу ещё больше. Я только что завершил запись с очень известным коллегой, имя которого называть не могу, но запись выйдет... скоро. Это как ещё один секрет. Не могу сказать, пока этого не скажет он, но я очень-очень занят. Я автор. Так что моя основная цель — сочинять!»















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