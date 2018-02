сегодня



GLENN HUGHES собирается выпустить фильм о текущем турне GLENN HUGHES в интервью "Do You Know Jack?" рассказал о планах выпуска документального фильма про текущий тур, в котором он исполняет только песни DEEP PURPLE:



«Я планирую 18-месячный тур Glenn Hughes "Classic Deep Purple Live", в котором я буду исполнять только те песни, что я написал и записал в 1970-х. Это первый раз, когда я делаю подобное шоу, с продакшном под все эти хиты, из того замечательного времени начала 1970-х, которое уже никогда не повторить. Так что я никогда не делал подобных выступлений».



По словам музыканта, он «запишет все концерты в Южной Америке, которые состоятся в апреле. Просто потому что мне нужно, чтобы они были записаны. Я считаю, что всем нужно записать свою музыку, которую они написали так давно в своей жизни, хотя бы раз. И в Южной Америке у меня замечательная карьера, так что считаю, что будет просто фантастикой сыграть эти песни и записать их именно в этих странах».



По словам Glenn'a, в документальный фильм войдут съёмки с разных выступлений, но «основное шоу будет записано позднее — думаю, что это скорее всего будет сделано в США или Канаде. Так что мы просто все подождем и посмотрим, как и что получится».



Однако Glenn предупредил поклонников, что им не стоит ждать классических вариантов песен, как на альбоме:



«То, что я точно не буду делать, так это играть так, как всё было записано в студии, я буду играть концертные аранжировки, которые мы делали в середине 1970-х, всё то, что вы могли слышать на California Jam или live in Europe, или live in L.A., или live in Paris, или live in Tokyo. Я буду делать то, что никто не делал, воспроизводить всё то, что было в 1970-е, что на самом деле замечательно и прекрасно звучит».















