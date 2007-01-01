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*Glenn Hughes*



8 фев 2018 : 		 GLENN HUGHES собирается выпустить фильм о текущем турне

16 янв 2018 : 		 GLENN HUGHES об исполнении песен DEEP PURPLE

4 окт 2017 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

29 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES о RITCHIE BLACKMORE: «Он большой оригинал»

27 сен 2017 : 		 Причина раннего завершения шоу GLENN HUGHES

27 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES сократил выступление

22 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

20 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES завершил запись «секретного проекта»

1 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES, DAVID COVERDALE и Джон Лорд пытались собраться вместе

28 авг 2017 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

26 авг 2017 : 		 JOE PERRY, GLENN HUGHES на новом альбоме BILLY RAY CYRUS

24 авг 2017 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

15 авг 2017 : 		 GLENN HUGHES об успехе "Burn" DEEP PURPLE

22 фев 2017 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

20 янв 2017 : 		 GLENN HUGHES о Дональде Трампе

9 ноя 2016 : 		 GLENN HUGHES: «Я стал более прилежным музыкантом»

22 окт 2016 : 		 Новое видео GLENN HUGHES

19 окт 2016 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

7 окт 2016 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

21 сен 2016 : 		 Новое видео GLENN HUGHES

8 сен 2016 : 		 EPK от GLENN HUGHES

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1 сен 2016 : 		 Новый альбом GLENN HUGHES выйдет осенью

30 авг 2016 : 		 GLENN HUGHES отказался играть с RITCHIE BLACKMORE'ом

12 авг 2016 : 		 GLENN HUGHES открыл тур

8 авг 2016 : 		 GLENN HUGHES о новом альбоме

30 июн 2016 : 		 GLENN HUGHES: «Да я не помню, что было в 80-е!»

21 июн 2016 : 		 GLENN HUGHES записывает новый альбом

14 мар 2016 : 		 GLENN HUGHES: «"Burn" — вот почему меня берут в Зал славы»

13 фев 2016 : 		 GLENN HUGHES отменил тур по США

26 окт 2015 : 		 GLENN HUGHES считает, что реюнион состава DEEP PURPLE "Mark III" вряд ли когда-нибудь случится

19 окт 2015 : 		 Акустика от GLENN HUGHES

12 окт 2015 : 		 GLENN HUGHES о самых ярких и плохих моментах жизни

8 окт 2015 : 		 GLENN HUGHES: «После DEEP PURPLE я больше не езжу в такие туры»

27 авг 2015 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

20 авг 2015 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

4 июн 2015 : 		 Бывший гитарист WHITESNAKE/DIO поедет в тур с GLENN HUGHES

21 май 2014 : 		 GLENN HUGHES в прошлом году перенес операцию

25 дек 2013 : 		 Сын Леннона на новом альбоме GLENN HUGHES

29 янв 2013 : 		 Концертный релиз GLENN HUGHES выйдет в феврале

26 окт 2012 : 		 GLENN HUGHES, STEVE VAI, CHAD SMITH: создание 'Highway Star'

24 окт 2012 : 		 GLENN HUGHES, CHAD SMITH: создание 'Maybe I'm A Leo'

12 мар 2012 : 		 GLENN HUGHES вспоминает Гэри Мура

16 ноя 2011 : 		 GLENN HUGHES планирует новый альбом

16 май 2011 : 		 GLENN HUGHES в акустике

9 окт 2010 : 		 GLENN HUGHES может что-то записать с JULIAN'ом LENNON'ом

30 июл 2010 : 		 Семплы с нового ЕР GLENN'a HUGHES'a

4 июн 2010 : 		 GLENN HUGHES примет участие в записи альбома ONE SOUL THRUST

17 май 2010 : 		 GLENN HUGHES о смерти DIO

6 янв 2010 : 		 GLENN HUGHES работает с 'просто удивительной' группой

7 дек 2009 : 		 Новый DVD GLENN'а HUGHES'а

23 окт 2009 : 		 GLENN HUGHES планирует большой тур

17 апр 2008 : 		 Новое видео GLENN'а HUGHES'а в сети

14 мар 2008 : 		 Новый альбом от GLENN HUGHES: подробности выхода и фрагменты песен

5 фев 2008 : 		 GLENN HUGHES: "У меня не бывает двух одинаковых альбомов"

12 окт 2007 : 		 GLENN HUGHES дописывает лирику для нового альбома

24 июл 2007 : 		 Антология от GLENN'a HUGHES'a

29 июн 2007 : 		 GLENN HUGHES принял назад гитариста J.J. Marsh'а

20 фев 2007 : 		 Еще одно видео GLENN'a HUGHES'a

3 фев 2007 : 		 Glenn Hughes : новое видео в сети

31 окт 2006 : 		 CD/DVD от GLENN HUGHES "Live At The Basement" выйдет в 2007 году

23 июн 2006 : 		 GLENN HUGHES: Акустическое выступление снято для DVD

9 апр 2006 : 		 GLENN HUGHES: Трек-лист "Music For The Divine"

13 мар 2006 : 		 GLENN HUGHES объявляет название нового альбома

5 фев 2006 : 		 GLENN HUGHES: новый сольный альбом в мае

1 дек 2005 : 		 GLENN HUGHES работает над новым альбомом с гитаристом RED HOT CHILI PEPPERS

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GLENN HUGHES собирается выпустить фильм о текущем турне

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GLENN HUGHES в интервью "Do You Know Jack?" рассказал о планах выпуска документального фильма про текущий тур, в котором он исполняет только песни DEEP PURPLE:

«Я планирую 18-месячный тур Glenn Hughes "Classic Deep Purple Live", в котором я буду исполнять только те песни, что я написал и записал в 1970-х. Это первый раз, когда я делаю подобное шоу, с продакшном под все эти хиты, из того замечательного времени начала 1970-х, которое уже никогда не повторить. Так что я никогда не делал подобных выступлений».

По словам музыканта, он «запишет все концерты в Южной Америке, которые состоятся в апреле. Просто потому что мне нужно, чтобы они были записаны. Я считаю, что всем нужно записать свою музыку, которую они написали так давно в своей жизни, хотя бы раз. И в Южной Америке у меня замечательная карьера, так что считаю, что будет просто фантастикой сыграть эти песни и записать их именно в этих странах».

По словам Glenn'a, в документальный фильм войдут съёмки с разных выступлений, но «основное шоу будет записано позднее — думаю, что это скорее всего будет сделано в США или Канаде. Так что мы просто все подождем и посмотрим, как и что получится».

Однако Glenn предупредил поклонников, что им не стоит ждать классических вариантов песен, как на альбоме:

«То, что я точно не буду делать, так это играть так, как всё было записано в студии, я буду играть концертные аранжировки, которые мы делали в середине 1970-х, всё то, что вы могли слышать на California Jam или live in Europe, или live in L.A., или live in Paris, или live in Tokyo. Я буду делать то, что никто не делал, воспроизводить всё то, что было в 1970-е, что на самом деле замечательно и прекрасно звучит».



GLENN HUGHES To Make Documentary About His




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Alias
8 фев 2018, 14:08		Круто, что тут сказать!


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