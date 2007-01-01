15 авг 2017



GLENN HUGHES об успехе "Burn" DEEP PURPLE Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, BLACK COUNTRY COMMUNION) в ходе недавнего интервью поделился воспоминаниями об альбоме "Burn":



«Ritchie Blackmore хотел другого подхода, больше блюза. У David'a низкий баритон, а я могу петь в высоком диапазоне. Если вы послушаете внимательно, то у нас одинаковое вибрато — мы знали, как его использовать, что было довольно свежо для 1973 года. Думаю, что никто не делал подобного, и мы, ко всему прочему, не хотели повторять того, что было сделано составом Mark II, — ты не можешь это точно скопировать. Так что я думаю, что это был очень мудрый поступок со стороны Ritchie, Джона и Ian'a пригласить David'a и сделать что-то совершенно другое. И "Burn" был успешен. Это действительно была чудесная вещь. Для меня и David'a всё прекрасно. Это был по-настоящему прекрасный момент, и я хотел бы поблагодарить поклонников за то, что приняли нас, — ну большая их часть».















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