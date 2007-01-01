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GLENN HUGHES о Дейве Холланде В ходе недавнего разговора с Music Mania GLENN'a HUGHES'a попросили прокомментировать недавние известия о смерти Дейва Холланда:



«Я потерял обоих участников TRAPEZE — я остался последний. Конечно, у Дейва были потом проблемы в жизни, о которых всем известно, но я хочу лишь сказать, насколько круты были те, кто окружал меня на ранних этапах карьеры. TRAPEZE в 1970-е, до того, как я оказался в PURPLE, Мел — в WHITESNAKE и Дейв — в PRIEST. Это было очень, очень важные годы для меня, молодого музыканта с севера Англии, который уехал в США делать карьеру. Очень важные».



Hughes, который описывает себя как «очень большого приверженца кокса» в 1970-е и 1980-е, с грустью думает о том, что он единственный, кто остался в живых из тех, кто был связан с TRAPEZE:



«Если вы в курсе моего прошлого, то я был бы глуп, если бы сказал, что тогда я был в том же положении, что и сейчас. И я... Это немного даже пугает: пять техников, два агента и весь состав группы кроме тебя уже на другой стороне. Тогда бы на такой расклад никто не поставил. И меня очень, очень огорчает, что этих ребят уже нет. И не поймите меня неправильно — мне нравится моя жизнь, я люблю делать то, что делаю, и я очень, очень благодарен и счастлив, что могу об этом говорить. Но потерять последнего... мне очень, очень печально и неприятно».















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