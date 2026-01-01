Arts
Новости
10 янв 2026 : 		 GLENN HUGHES отменил весенний тур

30 дек 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Я не люблю стриминг»

28 ноя 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Я не слышу новых STONES и ZEPPELIN»

27 ноя 2025 : 		 GLENN HUGHES не берет в рот крепкого 245 478 часов

21 окт 2025 : 		 GLENN HUGHES о том, почему он отказался участвовать в RAINBOW

7 сен 2025 : 		 Почему GLENN HUGHES отказал Оззи

5 сен 2025 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

26 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES не планирует объявлять о своём последнем концерте

15 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES не собирается на пенсию

13 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Музыкальной индустрии больше не существует»

11 авг 2025 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

10 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Похоже, что это мой последний рок-альбом»

11 июл 2025 : 		 Видео с текстом от GLENN HUGHES

9 июн 2025 : 		 GLENN HUGHES о новом альбоме: «Это ещё одна глава о том, кто такой я»

6 июн 2025 : 		 GLENN HUGHES представил новое видео

26 ноя 2024 : 		 GLENN HUGHES уже 27 лет не берет в рот крепкого

1 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES: «Я должен полностью погрузиться в песню, чтобы спеть её»

12 сен 2024 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

19 июн 2024 : 		 GLENN HUGHES записал альбом за 19 дней

23 май 2024 : 		 GLENN HUGHES назвал любимые песни в исполнении DEEP PURPLE

5 май 2024 : 		 GLENN HUGHES: «Я не боюсь сцены»

13 апр 2024 : 		 GLENN HUGHES исполнил DEEP PURPLE

4 апр 2024 : 		 GLENN HUGHES завершил сочинение

25 мар 2024 : 		 GLENN HUGHES запишет альбом летом

11 мар 2024 : 		 GLENN HUGHES и JUSTIN HAWKINS в караоке

4 фев 2024 : 		 JOE BONAMASSA и DEREK SHERINIAN присоединились на сцене к GLENN HUGHES
10 янв 2026

GLENN HUGHES отменил весенний тур



GLENN HUGHES принял решение отменить весенний тур по США из-за небольших проблем со здоровьем. Турне должно было начаться 27 марта и завершиться выступлением в Аризоне десятого мая:






просмотров: 155

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
