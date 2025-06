сегодня



GLENN HUGHES представил новое видео



"Chosen", новое видео группы GLENN HUGHES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chosen", выходящего пятого сентября на Frontiers Music Srl:



01. Voice In My Head

02. My Alibi

03. Chosen

04. Heal

05. In The Golden

06. The Lost Parade

07. Hot Damn Thing

08. Black Cat Moan

09. Come And Go

10. Into The Fade



«Для меня написание песен — глубоко личное дело, и я обычно сочиняю и записываю, когда мне есть что сказать.



Прошло девять лет с тех пор, как я записал свой последний сольный альбом «Resonate». С 2016 года я записывал альбомы и сотрудничал с другими артистами.



При написании альбома «Chosen» я вернулся к своему жизненному рисунку, писал о человеческом состоянии, любви, надежде, вере и принятии.



Я пишу о том, что чувствую внутри, а не снаружи. Моя жизнь проживается изнутри, в настоящем моменте.



Это альбом пищи для души, и я никогда не был так благодарен за то, что нахожусь здесь, на планете Земля. Музыка — это лекарство».







