GLENN HUGHES: «Похоже, что это мой последний рок-альбом»



GLENN HUGHES в интервью Now Spinning Magazine обсудил тур в поддержку нового альбома Chosen:



«Я надеюсь, что этот тур для меня станет возрождением горячего желания продолжать. Я не хочу, чтобы это было последним, что я делаю. Никогда не знаешь, что случится завтра. Потому что я уже довольно долго исполняю сет-лист DEEP PURPLE, и с этим покончено. Думаю, в шоу будет только одна песня DEEP PURPLE. Так что для меня это шоу с тремя песнями из "Chosen" станет драматическим произведением».



О том, какое место занимает «Chosen» в его дискографии и что будет дальше, Glenn сказал:



«Я могу раскрыть эксклюзивную информацию. Думаю, это будет последний рок-альбом, который я запишу, но, возможно, не последний альбом вообще. Я не говорю, что у меня есть планы, но я думаю о вещах, которые не будут слишком далеки от того, чем я занимался до сих пор. И если вам нравятся альбомы типа "Feel" и "First Underground [Nuclear Kitchen]", вы поймёте, на что я намекаю. Будет больше вокала, нежели тяжёлой гитары. Но в какой-то момент я понял, и я думаю, вы меня не поймёте: мой голос всегда был важнее, и я решил убрать мешающие инструменты, чтобы можно было услышать этот голос...



Когда я выступал с трибьютом Джону Лорду в Альберт-холле, где были только я и оркестр из 73-х человек, без барабанов и гитар, это было то, что я считаю чистым голосом Glenn'a Hughes'a. И когда я заканчиваю свою карьеру, когда бы это ни было, я хочу, чтобы мой голос был... Единственное, что вам стоит услышать, если вы приходите посмотреть на Гленна, — это этот голос. Я не хочу проявить неуважение к тем, с кем работаю, но этот голос — это действительно скромный дар, который мне подарен. Это не я. Я просто использую то, что дал мне Бог».



Hughes порассуждал о месте своего голоса в его музыке в будущем:



«С продакшном "Chosen" мне помог мой гитарист Søren [Andersen], . Но он также понимает, в каком затруднительном положении мы сейчас находимся, осознавая мой возраст и то, сколько лет мне ещё осталось. Я думаю, что я и люди вокруг меня хотим показать, что у нас есть этот голос.



Люди говорят: "Glenn — последний из своих сверстников?" Я сам не могу этого сказать. У меня много хороших друзей, и вы знаете кто они, они моего возраста. Но если я последний из тех, кто остался, просто послушайте этот голос. Я говорю от третьего лица. Я не говорю, насколько он хорош или плох, просто давайте послушаем этот голос.



Когда мы говорим о стратосферном голосе, и если вы понимаете ритм-н-блюз и чёрную музыку так же, как я, если вы думаете, например, о Смоки Робинсоне, Марвине Гэе, Стиви Уандере и Принсе, то эти ребята используют свой голос одинаково. Они просто поют R&B-фальцетом. И я делаю то же самое. Но я делаю это только тогда, когда чувствую, что в данный момент это необходимо. И, кстати, каждый вечер, когда я пою вживую, я могу делать это в те моменты, в какие никогда раньше этого не делал. Но я не задумываюсь об этих моментах. Я думаю только о том, чтобы исполнить песню. Люди знают мелодию. Я никогда не меняю мелодию. Я никогда не меняю текст. Но мне действительно нравится быть Glenn'ом».







