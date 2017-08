сегодня



JOE PERRY, GLENN HUGHES на новом альбоме BILLY RAY CYRUS BILLY RAY CYRUS объявил о выпуске новой работы, получившей название "Set The Record Straight", десятого ноября. В качестве гостей в записи диска принимали участие Joe Perry (AEROSMITH), George Jones, Loretta Lynn, Bryan Adams, Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, BLACK COUNTRY COMMUNION), Jencarlos Canela, Ronnie Milsap и дочь музыканта, Miley Cyrus.



01. Tulsa Time (feat. Joe Perry)02. I Wanna Be Your Joe (New Mix)03. Achy Breaky Heart (feat. Ronnie Milsap On Piano) (Muscle Shoals Mix)04. You Good05. I Want My Mullet Back06. Country Music Has The Blues (feat. George Jones & Loretta Lynn)07. Thin Line (feat. Shelby Lynne)08. Hey Elvis (feat. Bryan Adams & Glenn Hughes)09. I Wouldn't Be Me10. Stand (feat. Miley Cyrus)11. Hey Daddy12. The Freebird Fell13. Achy Breaky Heart 25 (Spanglish) (feat. Jencarlos Canela)14. Tulsa Time (Rokman Remix)15. Worry















