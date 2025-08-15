Arts
Новости
*

Glenn Hughes

*



15 авг 2025 : GLENN HUGHES не собирается на пенсию

13 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Музыкальной индустрии больше не существует»

11 авг 2025 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

10 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Похоже, что это мой последний рок-альбом»

11 июл 2025 : 		 Видео с текстом от GLENN HUGHES

9 июн 2025 : 		 GLENN HUGHES о новом альбоме: «Это ещё одна глава о том, кто такой я»

6 июн 2025 : 		 GLENN HUGHES представил новое видео

26 ноя 2024 : 		 GLENN HUGHES уже 27 лет не берет в рот крепкого

1 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES: «Я должен полностью погрузиться в песню, чтобы спеть её»

12 сен 2024 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

19 июн 2024 : 		 GLENN HUGHES записал альбом за 19 дней

23 май 2024 : 		 GLENN HUGHES назвал любимые песни в исполнении DEEP PURPLE

5 май 2024 : 		 GLENN HUGHES: «Я не боюсь сцены»

13 апр 2024 : 		 GLENN HUGHES исполнил DEEP PURPLE

4 апр 2024 : 		 GLENN HUGHES завершил сочинение

25 мар 2024 : 		 GLENN HUGHES запишет альбом летом

11 мар 2024 : 		 GLENN HUGHES и JUSTIN HAWKINS в караоке

4 фев 2024 : 		 JOE BONAMASSA и DEREK SHERINIAN присоединились на сцене к GLENN HUGHES

29 дек 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Мне повезло, что я не умер»

24 ноя 2023 : 		 GLENN HUGHES показал, сколько не брал в рот крепкого

13 ноя 2023 : 		 GLENN HUGHES и CHAD SMITH исполнили DEEP PURPLE

30 окт 2023 : 		 GLENN HUGHES собирается записывать альбом

16 окт 2023 : 		 GLENN HUGHES открыл тур

2 окт 2023 : 		 GLENN HUGHES, ROBIN ZANDER, LZZY HALE, MATT SORUM на частной вечеринке в Бразилии

19 сен 2023 : 		 GLENN HUGHES планирует новый альбом

11 сен 2023 : 		 JOE BONAMASSA и CHAD SMITH присоединились на сцене к GLENN HUGHES
GLENN HUGHES не собирается на пенсию



GLENN HUGHES в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, думал ли он, как закончится его карьера:

«Хороший вопрос. Словосочетание "уход на покой" я обычно не употребляю.

Я расскажу одну историю. В июне я отправился в тур по Европе с BLACK COUNTRY COMMUNION. И мы с Joe разговаривали после двух концертов о том, что перед началом тура мы думали, что, возможно, это будет конец BCC, что, возможно, мы сделали всё, что собирались сделать. И, что забавно, во время этого европейского турне мы почувствовали, что на самом деле только начинаем. Кстати, мы записали концертный альбом, он выйдет в начале следующего года.

Где-то в начале этого года я подумал: "Может, мне стоит сбавить обороты. Может, мне стоит поберечься". Но с тех пор как я вернулся домой после турне BCC, я почувствовал прилив новых сил. У меня появилась новая цель. Я никогда ещё не ощущал себя таким сильным и с нетерпением жду новых концертов, как сольных, так и с BLACK COUNTRY COMMUNION».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

15 авг 2025
Kliops144
А Рыжик уже документы понёс.
просмотров: 80

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
