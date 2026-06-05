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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 33
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 33
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
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Evanescence

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5 июн 2026 : 		 Новый альбом EVANESCENCE доступен для прослушивания

4 июн 2026 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Нельзя отворачиваться от реальности»

15 май 2026 : 		 Новое видео EVANESCENCE

30 апр 2026 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я оптимистка, я в нас верю»

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14 дек 2025 : 		 EVANESCENCE выступили на GAME AWARDS

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29 сен 2025 : 		 EVANESCENCE о новом материале

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21 июл 2025 : 		 EVANESCENCE работают с разными продюсерами

7 июл 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE

23 июн 2025 : 		 Новый альбом EVANESCENCE в начале года?

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13 июн 2025 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE уходит из индустрии

7 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

3 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

30 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY: Видео

16 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY исполнили новую песню

13 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY

10 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY записали песню

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31 мар 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы много работаем над новым материалом»
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Новый альбом EVANESCENCE доступен для прослушивания



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"Sanctuary", новый альбом EVANESCENCE, доступен для прослушивания ниже.




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5 июн 2026
Altair21
Вполне, вполне. На первый заход уж всяко получше чем предыдущий. Не то чтоб прям это невероятная заслуга, просто больший высер сложно выдать. А так будем слушать, вникать, проверять временем по заветам Макса
5 июн 2026
S
SS-ULTRA
Прошлый альбом был просто очень плох, такого провала не было и раньше.
Если что-то будет хотя бы в духе альбома 2011 года, я буду доволен.
Буду слушать, ожидаемый альбом.
просмотров: 95

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