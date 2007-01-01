Новый видеоклип из концертного альбома EVANESCENCE
Видео исполнения трека "Hi-Lo", взятого из концертного релиза EVANESCENCE "Synthesis Live", выходящего 12 октября на Eagle Vision, доступно для просмотра ниже.
Трек-лист "Synthesis Live":
01. Overture
02. Never Go Back
03. Lacrymosa
04. The End Of The Dream
05. My Heart Is Broken
06. Lithium
07. Bring Me To Life
08. Unravelling (Interlude)
09. Imaginary
10. Secret Door
11. Hi-Lo
12. Lost In Paradise
13. Your Star
14. My Immortal
15. The In-Between (Piano Solo)
16. Imperfection
17. Speak To Me
18. Good Enough
19. Swimming Home
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