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*Evanescence*



5 окт 2018 : 		 Новый видеоклип из концертного альбома EVANESCENCE

20 сен 2018 : 		 Видео из концертного релиза EVANESCENCE

11 сен 2018 : 		 Рассказ о североамериканском туре EVANESCENCE

14 авг 2018 : 		 EVANESCENCE и LINDSEY STIRLING исполнили кавер-версию OZZY OSBOURNE

8 авг 2018 : 		 Концертный релиз EVANESCENCE выйдет осенью

9 июн 2018 : 		 LINDSEY STIRLING в новом видео EVANESCENCE

21 мар 2018 : 		 Винил EVANESCENCE выйдет весной

14 фев 2018 : 		 Вокалистка EVANESCENCE рассказала о перерывах в деятельности

10 ноя 2017 : 		 Видео с выступления EVANESCENCE

2 ноя 2017 : 		 Вокалистка EVANESCENCE выиграла суд

28 окт 2017 : 		 Оркестровая версия от EVANESCENCE

19 окт 2017 : 		 Новое видео EVANESCENCE

18 окт 2017 : 		 Видео полного выступления EVANESCENCE с оркестром

1 окт 2017 : 		 Рассказ о создании нового альбома EVANESCENCE

21 сен 2017 : 		 Рассказ о создании нового альбома EVANESCENCE

15 сен 2017 : 		 Новый сингл EVANESCENCE

22 авг 2017 : 		 Гитаристка EVANESCENCE запишет сольный альбом

18 авг 2017 : 		 Новая версия песни EVANESCENCE

26 июл 2017 : 		 Видео с выступления EVANESCENCE

23 июн 2017 : 		 Вокалистка EVANESCENCE о новом проекте

20 июн 2017 : 		 Новый альбом "выводит творчество EVANESCENCE на принципиально новый уровень", уверена AMY LEE

23 май 2017 : 		 Вокалистка EVANESCENCE о Крисе Корнелле

12 май 2017 : 		 EVANESCENCE объявили название альбома

3 май 2017 : 		 Вокалистка EVANESCENCE о новом проекте

27 мар 2017 : 		 Новое видео вокалистки EVANESCENCE

24 мар 2017 : 		 EVANESCENCE работают над уникальным проектом

18 мар 2017 : 		 Новая песня вокалистки EVANESCENCE

17 фев 2017 : 		 Новая песня EVANESCENCE

15 фев 2017 : 		 EVANESCENCE работают над новым материалом

12 фев 2017 : 		 Вокалистка EVANESCENCE выпустила сольный сингл

3 фев 2017 : 		 JEN MAJURA о возможном новом материале EVANESCENCE

22 ноя 2016 : 		 Последний концерт в туре EVANESCENCE в прямом эфире

21 ноя 2016 : 		 EVANESCENCE исполнили кавер-версию хита MICHAEL JACKSON

16 ноя 2016 : 		 EVANESCENCE исполнили новую песню

21 окт 2016 : 		 Вокалистка EVANESCENCE о выпуске демо-материалов

16 окт 2016 : 		 EVANESCENCE работают над чем-то особенным

12 окт 2016 : 		 EVANESCENCE выпускают бокс-сет

1 окт 2016 : 		 Новое видео вокалистки EVANESCENCE

8 сен 2016 : 		 Новое видео вокалистки EVANESCENCE

17 авг 2016 : 		 Вокалистка EVANESCENCE выпускает альбом для детей

1 май 2016 : 		 EVANESCENCE почтили память Принса

22 апр 2016 : 		 Гитаристка EVANESCENCE вспоминает Принса

12 апр 2016 : 		 Вокалистка EVANESCENCE записала песню к фильму

9 янв 2016 : 		 Гитаристка EVANESCENCE исполняет один из хитов группы

17 дек 2015 : 		 Кавер-версия CHRIS ISAAK от вокалистки EVANESCENCE

2 дек 2015 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от вокалистки EVANESCENCE

20 ноя 2015 : 		 Видео с выступления EVANESCENCE

18 ноя 2015 : 		 Кавер-версия U2 от вокалистки EVANESCENCE

31 окт 2015 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: "Никаких планов по записи нового материала нет"

28 окт 2015 : 		 Кавер-версия PORTISHEAD от вокалистки EVANESCENCE

3 окт 2015 : 		 Колыбельные от EVANESCENCE

16 сен 2015 : 		 Вокалистка EVANESCENCE принимала участие в создании саундтрека

10 авг 2015 : 		 Перемены в EVANESCENCE

21 июл 2015 : 		 EVANESCENCE отыграют еще три шоу в 2015

3 май 2015 : 		 EVANESCENCE на арфах

28 апр 2015 : 		 EVANESCENCE выступят на OZZFEST JAPAN

20 апр 2015 : 		 JOHN LECOMPT об уходе из EVANESCENCE

28 дек 2014 : 		 AMY LEE "было бы скучно" заниматься EVANESCENCE всю жизнь

29 сен 2014 : 		 AMY LEE: «Я никогда не говорила, что с EVANESCENCE покончено»

27 авг 2014 : 		 Новая песня вокалистки EVANESCENCE

24 авг 2014 : 		 Тизер новой песни вокалистки EVANESCENCE

14 авг 2014 : 		 У AMY LEE «нет никаких планов относительно» EVANESCENCE

13 авг 2014 : 		 Тизер сольного альбома вокалистки EVANESCENCE

7 авг 2014 : 		 Вокалистка EVANESCENCE выпускает новый релиз в августе

29 июл 2014 : 		 Вокалистка EVANESCENCE родила первого ребенка

27 мар 2014 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я свободный и независимый музыкант»

22 янв 2014 : 		 Вокалистка EVANESCENCE беременна

20 янв 2014 : 		 Вокалистка EVANESCENCE записала саундтрек

6 янв 2014 : 		 Вокалистка EVANESCENCE подала иск против WIND-UP

6 мар 2013 : 		 EVANESCENCE отметят десятилетие "Fallen"

15 фев 2013 : 		 Новое видео EVANESCENCE

29 янв 2013 : 		 Бывший гитарист EVANESCENCE подал иск против менеджмента

18 янв 2013 : 		 Новое видео EVANESCENCE

20 сен 2012 : 		 EVANESCENCE возьмут паузу после тура по Британии

11 сен 2012 : 		 Версия 'My Immortal' EVANESCENCE от Ben'a Moody

24 авг 2012 : 		 Вокалистка EVANESCENCE сказала, что хочет завести семью

5 авг 2012 : 		 Видео с выступления EVANESCENCE

21 июн 2012 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: "Главным для меня всегда была музыка"

3 июн 2012 : 		 Видео полного концерта EVANESCENCE с Rock Am Ring

26 май 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления EVANESCENCE

12 май 2012 : 		 Официальное “lyric video” EVANESCENCE

15 апр 2012 : 		 Вокалистка HALESTORM взяла интервью у вокалистки EVANESCENCE

14 фев 2012 : 		 У басиста EVANESCENCE украли редкий бас

4 фев 2012 : 		 EVANESCENCE выступили в "Conan"

25 янв 2012 : 		 Новое видео EVANESCENCE

13 дек 2011 : 		 EVANESCENCE выступили на вручении нобелевской премии мира

6 дек 2011 : 		 EVANESCENCE наняли режиссера DEAN`а KARR`а для съемок видеоклипа 'My Heart Is Broken'

27 окт 2011 : 		 Бывший гитарист EVANESCENCE о новом альбоме "EVANESCENCE"

14 окт 2011 : 		 EVANESCENCE в 'Jimmy Kimmel Live!'

3 окт 2011 : 		 Видео полного концерта EVANESCENCE

22 сен 2011 : 		 Вокалистка EVANESCENCE на обложке номера 'Hottest Chicks In Hard Rock'

17 сен 2011 : 		 Новая песня EVANESCENCE

14 сен 2011 : 		 Новое видео EVANESCENCE

31 авг 2011 : 		 Обложка нового альбома EVANESCENCE

18 авг 2011 : 		 Видео с выступления EVANESCENCE

9 авг 2011 : 		 EVANESCENCE представили новый трек

13 июл 2011 : 		 Фрагмент нового сингла EVANESCENCE

27 июн 2011 : 		 Вокалистка EVANESCENCE о новом диске

21 июн 2011 : 		 Вокалистка EVANESCENCE о новом диске

14 июн 2011 : 		 Новый альбом EVANESCENCE выйдет в октябре

11 апр 2011 : 		 Гитарист SEETHER вернулся в EVANESCENCE

4 апр 2011 : 		 EVANESCENCE начнут запись на следующей неделе

8 июл 2010 : 		 Выход нового альбома EVANESCENCE отложен

16 мар 2010 : 		 Сингл EVANESCENCE "Bring Me To Life" получил платиновый статус

3 мар 2010 : 		 EVANESCENCE отправятся в студию на этой неделе

18 авг 2009 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: "Мы так много сочинили этим летом!"

25 июн 2009 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: "Ждите новых песен в следующем году"

17 фев 2009 : 		 Вокалистка EVANESCENCE появится в музыкальном шоу

19 дек 2008 : 		 Бвыший гитарист EVANESCENCE выпустит сольный альбом

9 окт 2008 : 		 Вышел саксофонный трибьют EVANESCENCE

21 сен 2007 : 		 Бывшие члены EVANESCENCE работают над материалом для CELINE DION

14 сен 2007 : 		 Новое видео от EVANESCENCE

13 июн 2007 : 		 EVANESCENCE впервые посетят Россию

7 июн 2007 : 		 EVANESCENCE: Доступно видео с выступление на Rock Am Ring

2 июн 2007 : 		 Видео EVANESCENCE на фестивале Pinkpop

18 май 2007 : 		 Бывший барабанщик EVANESCENCE выставил на продажу награды группы

18 май 2007 : 		 EVANESCENCE анонсировали новый состав

10 май 2007 : 		 Вокалистка EVANESCENCE вышла замуж

7 май 2007 : 		 EVANESCENCE уволили гитариста; барабанщик уходит

9 апр 2007 : 		 Новое видео EVANESCENCE

29 мар 2006 : 		 EVANESCENCE заканчивают сведение нового альбома

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Новый видеоклип из концертного альбома EVANESCENCE

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Видео исполнения трека "Hi-Lo", взятого из концертного релиза EVANESCENCE "Synthesis Live", выходящего 12 октября на Eagle Vision, доступно для просмотра ниже.

Трек-лист "Synthesis Live":

01. Overture
02. Never Go Back
03. Lacrymosa
04. The End Of The Dream
05. My Heart Is Broken
06. Lithium
07. Bring Me To Life
08. Unravelling (Interlude)
09. Imaginary
10. Secret Door
11. Hi-Lo
12. Lost In Paradise
13. Your Star
14. My Immortal
15. The In-Between (Piano Solo)
16. Imperfection
17. Speak To Me
18. Good Enough
19. Swimming Home



EVANESCENCE:










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