Вокалистка EVANESCENCE: «Я оптимистка, я в нас верю»



AMY LEE в недавнем интервью поговорила о новой пластинке "Sanctuary", релиз которой намечен на пятое июня. В частники о том, как проходил процесс сочинения, она сказала:



«Это было настоящее путешествие. Мы работали над этой музыкой некоторое время, и в прошлом году трудились намного усерднее, чем ожидалось. Так что мы решили: "Продолжим в том же духе". Из любви к музыке, просто потому, что это мне необходимо.



Музыка — это моё убежище. Путешествуя по миру и выступая на этих концертах, мы видим, что это нужно каждому. Так что возможность создать место, где мы, люди, можем собираться вместе, находить друг друга и свободно выражать себя, — это просто прекрасно. Конечно, приятно устраивать концерты, но создание новой музыки всегда для меня было самым важным в моей работе.



Трудно начинать комментировать состояние мира, но это жестокое, дикое и неуправляемое время, особенно для женщин, да и для всех людей. И я чувствую, что моя работа как артистки заключается в том, чтобы учесть всё это и отразить какую-то истину и, надеюсь, какой-то призыв к действию, свет в конце туннеля и надежду. Несмотря ни на что, я по-прежнему остаюсь оптимисткой. Я верю в нас. Я правда верю. И я думаю, что мы просто должны пролить свет.



Я благодарна за то, что занимаюсь музыкой и могу приносить людям радость и расширять их возможности. Настало время».



На вопрос, чувствует ли она ответственность за то, что своей музыкой дарует пристанище для людей, которые, возможно, переживают трудные времена в жизни, она ответила:



«Что касается меня, то мне нужна отдушина, чтобы выразить свои чувства. Для меня нет ничего хуже, чем сидеть на месте, смотреть телевизор и пытаться делать вид, что ничего не происходит, когда ситуация выходит из-под контроля. Вот тут-то тревога и берёт верх, и мне нужно бежать так быстро, как я только могу. Так что, начиная с детства, я писала слова, рисовала картины, сочиняла стихи, играла на пианино, и это было моим способом самовосстановления. Я думаю, нам всем это нужно. Нам всем нужна возможность выразить себя. Это не совсем бегство, но всё же бегство. Это бегство от фальшивого "Всё в порядке"».







