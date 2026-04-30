30 апр 2026 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я оптимистка, я в нас верю»

15 апр 2026 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Хорошо, что мы наконец-то готовы выпустить что-то новое!»

10 апр 2026 : 		 Новая песня EVANESCENCE

16 фев 2026 : 		 Барабанщик EVANESCENCE о новой пластинке

17 дек 2025 : 		 EVANESCENCE выпустят альбом в 2026

14 дек 2025 : 		 EVANESCENCE выступили на GAME AWARDS

26 окт 2025 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE: «Комбинация разных причин привела к моему уходу»

29 сен 2025 : 		 EVANESCENCE о новом материале

25 сен 2025 : 		 PAUL McCOY спел с EVANESCENCE

15 авг 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я не боюсь разогревать METALLICA»

21 июл 2025 : 		 EVANESCENCE работают с разными продюсерами

7 июл 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE

23 июн 2025 : 		 Новый альбом EVANESCENCE в начале года?

20 июн 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я довольна нынешним составом»

13 июн 2025 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE уходит из индустрии

7 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

3 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

30 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY: Видео

16 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY исполнили новую песню

13 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY

10 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY записали песню

17 апр 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE

31 мар 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы много работаем над новым материалом»

27 мар 2025 : 		 Новая песня EVANESCENCE

1 ноя 2024 : 		 LZZY HALE присоединилась на сцене к EVANESCENCE

29 окт 2024 : 		 Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу
Вокалистка EVANESCENCE: «Я оптимистка, я в нас верю»



AMY LEE в недавнем интервью поговорила о новой пластинке "Sanctuary", релиз которой намечен на пятое июня. В частники о том, как проходил процесс сочинения, она сказала:

«Это было настоящее путешествие. Мы работали над этой музыкой некоторое время, и в прошлом году трудились намного усерднее, чем ожидалось. Так что мы решили: "Продолжим в том же духе". Из любви к музыке, просто потому, что это мне необходимо.

Музыка — это моё убежище. Путешествуя по миру и выступая на этих концертах, мы видим, что это нужно каждому. Так что возможность создать место, где мы, люди, можем собираться вместе, находить друг друга и свободно выражать себя, — это просто прекрасно. Конечно, приятно устраивать концерты, но создание новой музыки всегда для меня было самым важным в моей работе.

Трудно начинать комментировать состояние мира, но это жестокое, дикое и неуправляемое время, особенно для женщин, да и для всех людей. И я чувствую, что моя работа как артистки заключается в том, чтобы учесть всё это и отразить какую-то истину и, надеюсь, какой-то призыв к действию, свет в конце туннеля и надежду. Несмотря ни на что, я по-прежнему остаюсь оптимисткой. Я верю в нас. Я правда верю. И я думаю, что мы просто должны пролить свет.

Я благодарна за то, что занимаюсь музыкой и могу приносить людям радость и расширять их возможности. Настало время».

На вопрос, чувствует ли она ответственность за то, что своей музыкой дарует пристанище для людей, которые, возможно, переживают трудные времена в жизни, она ответила:

«Что касается меня, то мне нужна отдушина, чтобы выразить свои чувства. Для меня нет ничего хуже, чем сидеть на месте, смотреть телевизор и пытаться делать вид, что ничего не происходит, когда ситуация выходит из-под контроля. Вот тут-то тревога и берёт верх, и мне нужно бежать так быстро, как я только могу. Так что, начиная с детства, я писала слова, рисовала картины, сочиняла стихи, играла на пианино, и это было моим способом самовосстановления. Я думаю, нам всем это нужно. Нам всем нужна возможность выразить себя. Это не совсем бегство, но всё же бегство. Это бегство от фальшивого "Всё в порядке"».




КомментарииСкрыть/показать 1 )

30 апр 2026
Altair21
Получше последнего высера будет надеюсь. А то ждёшь по десять лет нового альбома, а получаешь Биттер трутх мать его за ногу
Млять, какой же ад в каментах под ним) Интересно на новый альбом сабжа Валентин вернётся ли?)
