Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 28
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 28
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
[= ||| все новости группы



*

Evanescence

*



29 сен 2025 : 		 EVANESCENCE о новом материале

25 сен 2025 : 		 PAUL McCOY спел с EVANESCENCE

15 авг 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я не боюсь разогревать METALLICA»

21 июл 2025 : 		 EVANESCENCE работают с разными продюсерами

7 июл 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE

23 июн 2025 : 		 Новый альбом EVANESCENCE в начале года?

20 июн 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я довольна нынешним составом»

13 июн 2025 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE уходит из индустрии

7 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

3 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

30 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY: Видео

16 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY исполнили новую песню

13 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY

10 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY записали песню

17 апр 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE

31 мар 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы много работаем над новым материалом»

27 мар 2025 : 		 Новая песня EVANESCENCE

1 ноя 2024 : 		 LZZY HALE присоединилась на сцене к EVANESCENCE

29 окт 2024 : 		 Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу

19 сен 2024 : 		 EVANESCENCE начнут запись осенью

24 июн 2024 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

17 июн 2024 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

20 май 2024 : 		 Вокалист P.O.D. присоединился на сцене к EVANESCENCE

27 янв 2024 : 		 EVANESCENCE набрали миллиард

4 янв 2024 : 		 Новое видео EVANESCENCE

29 ноя 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «50 CENT ненавидит меня до мозга костей»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

EVANESCENCE о новом материале



zoom
Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee в беседе с ALT 105.1 обсудила сет-листы нынешних выступлений:

«Сейчас у нас что-то вроде промежуточного этапа, потому что мы довольно долго гастролировали с нашим последним альбомом "The Bitter Truth" и отрабатывали шоу, в котором, естественно, были песни со всех других альбомов, но оно было сосредоточено вокруг этой темы и начиналось с этого вступления. Сейчас мы находимся на полпути к созданию нашего следующего альбома. Итак, в этом году у нас всего несколько концертов, и наступает момент, когда мы думаем: "Ну, мы больше не можем просто исполнять старые песни" и "мы не можем записывать новые песни..." Что ж, у нас есть две новые темы, мы смогли поработать над ними и их впустили. Но это своего рода, я не знаю, странный подростковый этап в том, что мы делаем. Тем не менее, это весело. Все идеально подходит для фестиваля, потому что, если у нас есть... например, сегодня вечером, у нас есть час. Мы можем исполнить целый час классных песен, например, хиты с каждого альбома, и сделать это по-настоящему веселым».

После того, как Amy попросили прокомментировать ее слова о том, что EVANESCENCE "наполовину завершили работу над следующим альбомом", она сказала:

«Я бы сказала, что мы продвинулись даже дальше, чем половина. Мы реально приближаемся к цели. [Я] очень этому рада».

На вопрос, войдет ли недавний сингл EVANESCENCE "Afterlife" из сериала Netflix "Devil May Cry" в следующий альбом группы, Lee ответила:

«Я думаю, что да. Не понимаю, почему бы и нет. Мы еще толком не составили трек-лист, но я думаю, что все песни, которые войдут в него, у нас уже есть, по крайней мере, начаты, так что сейчас мы как раз подходим к тому моменту, когда нужно доработать и украсить их, написать тексты и заняться такими сложными вещами, от которых я бьюсь головой о стену».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 187

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом