сегодня



EVANESCENCE о новом материале



Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee в беседе с ALT 105.1 обсудила сет-листы нынешних выступлений:



«Сейчас у нас что-то вроде промежуточного этапа, потому что мы довольно долго гастролировали с нашим последним альбомом "The Bitter Truth" и отрабатывали шоу, в котором, естественно, были песни со всех других альбомов, но оно было сосредоточено вокруг этой темы и начиналось с этого вступления. Сейчас мы находимся на полпути к созданию нашего следующего альбома. Итак, в этом году у нас всего несколько концертов, и наступает момент, когда мы думаем: "Ну, мы больше не можем просто исполнять старые песни" и "мы не можем записывать новые песни..." Что ж, у нас есть две новые темы, мы смогли поработать над ними и их впустили. Но это своего рода, я не знаю, странный подростковый этап в том, что мы делаем. Тем не менее, это весело. Все идеально подходит для фестиваля, потому что, если у нас есть... например, сегодня вечером, у нас есть час. Мы можем исполнить целый час классных песен, например, хиты с каждого альбома, и сделать это по-настоящему веселым».



После того, как Amy попросили прокомментировать ее слова о том, что EVANESCENCE "наполовину завершили работу над следующим альбомом", она сказала:



«Я бы сказала, что мы продвинулись даже дальше, чем половина. Мы реально приближаемся к цели. [Я] очень этому рада».



На вопрос, войдет ли недавний сингл EVANESCENCE "Afterlife" из сериала Netflix "Devil May Cry" в следующий альбом группы, Lee ответила:



«Я думаю, что да. Не понимаю, почему бы и нет. Мы еще толком не составили трек-лист, но я думаю, что все песни, которые войдут в него, у нас уже есть, по крайней мере, начаты, так что сейчас мы как раз подходим к тому моменту, когда нужно доработать и украсить их, написать тексты и заняться такими сложными вещами, от которых я бьюсь головой о стену».







+0 -0



просмотров: 187

