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JEN MAJURA о возможном новом материале EVANESCENCE В ходе недавнего интервью Rock Overdose у гитаристки EVANESCENCE Jen Majura спросили, есть ли у команды планы по записи нового материала:



«Знаете, я европейская часть EVANESCENCE. Amy и остальные — они за океаном и... Если честно — единственное, что могу вам сказать, так это то, что мы сосредоточены в этом году на туре, в котором сначала будет Южная Америка, потом летом Европа... И кое-где ещё (смеётся). Но я полагаю... Полагаю, Amy уже озвучила в своих интервью, что работает над новой музыкой. Ты никогда не прекращаешь эту работу, потому что любые события в жизни тебя вдохновляют на свершения. Это может случиться тогда, когда ты едешь в своей машине, и ты это как-то фиксируешь, а чуть позже, может, через месяц, а может, и через несколько лет, ты находишь на своём компьютере эти наброски, и это вдруг может оказаться чем-то... Так что ты никогда не прекращаешь творить. И всё, что я могу вам сказать, так это то, что, полагаю, она собирает материал и работает над музыкой. Так что посмотрим, к чему всё это приведёт».















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