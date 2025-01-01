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*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 45
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Evanescence

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EVANESCENCE работают с разными продюсерами



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У вокалистки EVANESCENCE Amy Lee спросили, чего ждать поклонникам в ближайшее время:

«Хорошего, мы сейчас на полной скорости летим вперед, делаем что-то, что-то выпускам, делаем что-то на стороне. Очень креативное настроение на этот год!»

На вопрос о том, есть ли дата выхода новой пластинки, она сказала:

«У меня нет никаких дат. Не хочу думать о дате, пока не будет все реально готов. Так что мы пока записываемся, мы сочиняем. Мы работаем в крайне свободных формах. У нас есть ряд песен с одним продюсером, еще несколько с другим. Мы просто делаем то, что будет хорошо. Никаких правил — только то, что хорошо для песен».




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